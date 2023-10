Jujutsu Kaisen Cursed Clash – Release Datum bekannt

Die Videospieladaption zur beliebten Manga-Reihe „Jujutsu Kaisen“ von Gege Akutami hat endlich ein Release-Datum erhalten. Worum es in „Jujutsu Kaisen Cursed Clash“ geht, wann das Spiel erscheint, und was drinsteckt, kurz zusammengefasst.

Worum geht es in „Jujutsu Kaisen“

Inhaltlich wird sich das Spiel an der ersten Staffel der Anime-Adaption sowie am Film „Jujutsu Kaisen 0“ orientieren. Beide sowie die im Juli veröffentlichte zweite Staffel werden hierzulande bei Crunchyroll angeboten. Die Geschichte folgt dem Schüler Itadori Yuji, welcher eines Tages mit ansehen muss, wie sein Freund von einem Fluch angegriffen wird. Bei Flüchen handelt es sich um manifestierte negative Gefühle. Und das Einzige, was einen Fluch austreiben kann, ist ein anderer Fluch. Darum verspeist Yuji einen Finger des Zwiegesichts Sakuna mit dem er sich fortan seinen Köper teilen muss. Gemeinsam treten sie der Jujutsu-Akademie bei, um gegen die Flüche zu kämpfen.

Im Tag Team zum Sieg

In „Jujutsu Kaisen Cursed Clash“ können Spieler in die Haut von Charakteren wie Itadori Yuji, Fushiguro Megumi, oder Satoru Gojo schlüpfen und in Zweier-Teams gegeneinander antreten. Verschiedene Charakter Kombinationen sollen dabei einzigartige Dynamiken bieten. Die Charaktere werden durch abgeschlossene Kämpfe aufgelevelt und schalten neue und stärkere Angriffe frei.

Das Spiel wird sich beim Charakter-Rooster wie auch beim Story Modus an der ersten Staffel der Anime Adaption sowie am Film „Jujutsu Kaisen 0“ orientieren. Zusätzlich wird es die Möglichkeit im Online-Koop oder im Wettkampfmodus geben, gegen Freunde und Spieler aus aller Welt anzutreten.

Darüber hinaus verspricht Publisher Bandai Namco optionale Outfits für spielbare Charaktere, welche entweder ingame freigeschaltet oder via DLC erworben werden können.

Welche Editionen gibt es?

Wer sich das Spiel vorab sichern möchte, kann aus verschiedenen Editionen wählen:

Standard-Edition (59,99€):

Basisspiel

Vorbesteller-Bonus: Outfit-Set “Jujutsu High First-Year“

Digital Deluxe Edition (79,99€):

Basisspiel

Vorbesteller-Bonus: Outfit-Set „Jujutsu High First-Year“

DLC: Hidden Inventory/Premature Death

Baseball-Minispiel „Jujusta 2024“

Digital Ultimate Edition (99,99€):

Basisspiel

Inhalte der Deluxe Edition und Vorbesteller-Bonus

Digitales Artbook und Soundtrack

DLC: Outfit-Set „Anime End Theme 1”

“Jujutsu Kaisen Cursed Clash” erscheint am 2. Februar 2024 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch. Neugierig? Anbei haben wir den aktuellen Trailer für euch: