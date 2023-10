Howl – Neuer Trailer zeigt „Living Ink“-Stil

Der Publisher astragon Entertainment und das Wiener Entwicklerstudio Mi’pu’mi Games zeigen in einem neuen Trailer das rundenbasierte Abenteuer Howl. Der Trailer beleuchtet den grafischen Stil des Spiels. Diesen nennen die Entwickler „Living Ink“. Der Stil malt die Spielwelt während man spielt und erweckt sie künstlerisch zum Leben. Dank des Effekts der verlaufenden und wabernden Farben sollen die Umgebungen besonders dynamisch wirken. Den Trailer findet ihr am Ende des Artikels.

Das taktisch-narrative Märchen, in dem SpielerInnen die Welt von einer Plage, dem namensgebenden “Howl”, befreien müssen, soll noch 2023 für Nintendo Switch und PC erscheinen. PlayStation 5 und Xbox Series X|S werden 2024 folgen. Eine Demo-Version ist außerdem bereits für PC auf Steam verfügbar.

Über Mi’pu’mi & Howl

In den letzten zehn Jahren hatte Mi’pu’mi das Privileg, globale AAA-Produktionen sowie Franchises von Kunden wie Io-Interactive, Remedy Entertainment, Ubisoft, MachineGames & Red Bull zu unterstützen. Mit Howl entwickeln sie ein rundenbasiertes, taktisch-narratives Abenteuer, das in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt angesiedelt ist. Die SpielerInnen müssen als gehörlose Prophetin ihre Waffen und ihren Verstand einsetzen, um in einer Welt zu überleben, die von einer akustischen Seuche heimgesucht wird und die Menschen in Wölfe verwandelt. Spieler müssen jeden Schritt gut vorausplanen, um die Widersacher auszumanövrieren.

Die Grafik von Howl wird durch „Living Ink“ erzeugt, einem fließenden, künstlerischen Artstyle, der die Geschichte während des Spiels illustriert. Spieler:innen bahnen sich ihren Weg durch eine düstere Märchenwelt, kämpfen und gestalten, um das Land von der Seuche zu befreien.

Spielefeatures

Taktisches Vorgehen: Spieler:innen müssen den Aktionen der Gegner immer einen Schritt voraus sein, um in den rundenbasierten Kämpfen bestehen zu können. Eine falsche Entscheidung kann die Heldin in gefährliche Situationen bringen und es steht viel auf dem Spiel.

Einzigartiger Grafikstil: Der „Living Ink“-Stil illustriert die wunderschöne Märchenwelt dynamisch.

Freischaltbare Skills: Spieler können neue Fähigkeiten freischalten und verbessern, um dem Gegner stets ebenbürtig zu bleiben.

Umfangreich: 60 Level in vier Kapiteln warten darauf, vom Bösen befreit zu werden.

Mehr Infos zu Howl findet ihr auf der offiziellen Website. Hier seht ihr den Trailer zum Spiel: