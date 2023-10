Final Fantasy XIV – Allerschutzheiligen: Halloween in Eorzea!

Am Wochenende startet das Final Fantasy Fan Festival in London. Aber auch ingame tut sich einiges in „Final Fantasy XIV“. Im Vorfeld der Feierlichkeiten haben die Entwickler des MMORPGs bereits das nächste Event angekündigt und es wird schaurig.

Allerschutzheiligen kehrt zurück

Das „Allerschutzheiligen“-Event, welches Halloween nach Eorzea bringt, feiert 2023 seine Rückkehr. Vom 27. Oktober bis 13. November 2023 können die „Krieger des Lichts“ sich in eine kleine schaurig-schöne Quest-Reihe stürzen. Das Event mit dem Untertitel „Furcht schmeckt immer noch am besten“ verspricht eine Rückkehr von Papa Gruff, dem Clown, der bereits 2021 bei der Event-Reihe einen Auftritt hatte. Die Städte der Stadtstaaten Gridania, Limsa Lominsa, und Ul’dah, sowie deren Wohngebiete werden dem Event entsprechend geschmückt. Freut euch auf viele Kürbisse und Fledermäuse.

Die Quest kann in Alt-Gridania beim Abenteuergilden-Gesandten gegenüber von Mih Khettos Amphitheater angenommen werden. Um an den Feierlichkeiten teilnehmen zu können müssen Spieler mindestens Stufe 15 erreicht haben.

Als Belohnung winkt in diesem Jahr das „Verwandlungsmagie“-Emote sowie ein „Vampirfledermaus-Wandschmuck für euer Spielerhaus oder Gildenzimmer.

Fan Festival am Wochenende

Am 21.10.2023 beginnt das Final Fantasy Fan Festival in London. Auftakt wird die Eröffnungsansprache von Produzent Naoki Yoshida sein, bei dem weitere Informationen zum anstehenden Addon „Dawntrail“ veröffentlicht werden. Erste Inhalte sowie einen Trailer gab es bereits zum Fan Festival in Las Vegas zu sehen. Eine Zusammenfassung kann hier nachgelesen werden.

Was noch alles in „Dawntrail“ auf die FFXIV-Community wartet, wird morgen ab 11 Uhr im Livestream auf Twitch und YouTube bekannt gegeben. Wer nicht live dabei sein kann, hat die Möglichkeit sich das Ganze entweder im Nachhinein als VOD anzusehen oder sich unsere Zusammenfassung durchzulesen, welche morgen nach der Eröffnungsansprache veröffentlicht wird.

Als kleinen Vorgeschmack haben wir Anbei den aktuellen Trailer für euch:



