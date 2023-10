Pünktlich zum Start von Cyberpunk 2077: Phantom Liberty gibt es in der ARD Mediathek eine Dokumentation zu sehen, die einen seltenen Einblick hinter die Kulissen von CD Projekt gewährt. Im Guten wie im Schlechten.

Normalerweise lassen sich AAA-Studios nur ungern in die Karten gucken. Wenn es mal eine Dokumentation aus dem Inneren einer Entwicklerschmiede gibt, sind es meistens von den Studios selbstgedrehte Marketingfilme wie das Making Of zu Kingdom Come Deliverance, dem Mittelalter-RPG von Warhorse Studio.

Seit dem 21.09.2023 gibt es nun allerdings kostenlos in der ARD Mediathek eine Dokumentation zu Cyberpunk 2077 zu sehen. Darin begleitet das unabhängige Reporter-Team des Ersten Deutschen Fernsehens CD Projekt Mitarbeiter in der Zeit vor dem Release von Phantom Liberty. Dabei erhaltet Ihr einige interessante Einblicke in die hektische Phase kurz vor einem Release. Kurzfristige Probleme mit Test-Builds, die man über Nacht reparieren muss, und aufgeregte Programmierer und Designer, die ihr Spiel zum ersten Mal einer Öffentlichkeit vorstellen.

Der Desaster-Release

Ein großes Thema ist selbstverständlich auch der Release von Cyberpunk 2077 aus dem Jahr 2020. Der ist sicherlich noch so manchem von Euch im Gedächtnis geblieben. Dabei geht das Fernsehteam in Interviews mit Mitarbeitern und dem CEO von CD Projekt einer spannenden Frage nach: Wie konnte es nur zu einem solchen Fiasko kommen? Was ist schiefgelaufen und hätte man es verhindern können? Auch die individuellen Geschichten der Mitarbeiter werden erzählt. Dabei wird besonders deutlich, welch enormer psychische Druck teilweise auf Entwicklern von AAA-Titeln lastet. Stichwort „Morddrohungen“.

Um dem Ganzen einen Rahmen und Kontext zu geben, kommen auch einige Externe zu Wort. Content Creator wie Frag Nart und Journalisten wie GameStar Redakteur Michael Graf sind mit von der Partie.

Ein interessanter Fernsehabend

Wer sich also für die Hintergründe von Spielentwicklung interessiert, der kann in der 75-minütigen Dokumentation interessante Eindrücke gewinnen. Hier wird Euch gezeigt, was es heißt, AAA-Spiele zu produzieren. Das Reporter-Team der ARD schreckt dabei nicht vor unbequemen Fragen zurück.

Schnappt Euch also eine Tüte Mikrowellen-Popcorn und holt die Brause aus dem Kühlschrank. Wir wünschen Euch viel Spaß!