Crusader Kings 3: neue DLC Erweiterung angekündigt

Neuer Wind für Strategen

Paradox Interactive ergänzt sein globales Sandboxstrategispiel „Crusader Kings 3“ mit dem DLC „Legacy of Persia“. Diesmal steht die Region „Persien“ und die darin beinhaltenden Ländereien im Mittelpunkt. Die Rahmenbedingungen spiegeln hier ein schwächelndes Kalifat der Abbasiden wider, welches vor einer kulturellen Herausforderung steht und droht, zu zerfallen. In gewohnter Crusader Kings Manier kann sich der Spieler in jede Rolle stürzen. Ob Kalif oder ein Iranischer Herrscher, den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.

Was bietet das DLC

Das iranische Intermezzo

Das abbasidische Kalifat ist im Niedergang begriffen und die willensstarken iranischen Herrscher streben nach Unabhängigkeit und außerdem einer neuen Zukunft für die Region. Werden die Spieler ein neues Reich schmieden, das schwächelnde Kalifat zum eigenen Vorteil unterwerfen oder dafür sorgen, dass ein wiedererstarktes Kalifat Ordnung in die Region bringt?

Mehr historisches Flair

Neue Entscheidungen, Interaktionen und Gebäude für Herrscher im persischen Raum sowie spezielle Inhalte, die die Bedeutung der Stammesführung und des Schutzes der Grenzregionen hervorheben.

Veränderungen in der iranischen Kultur

Zu den neuen iranischen Traditionen gehören innovative Hofgelehrte, einzigartige Kriegsherren und mächtige neue Bauwerke, die Reichtum aus unfruchtbarem Land entstehen lassen.

Neue Grafiken und Musik

Die persischen Charaktere erhalten neue Kleidung, die persischen Gebäude ein neues Design und die Benutzeroberfläche kann in diesem Flavor Pack einen persischen Look erhalten. Außerdem gibt es acht neue Musikstücke, von denen einige zu den Ereignissen passen und andere für die richtige Stimmung sorgen.

Was ist die „Crusader Kings“ Reihe

Die Reihe „Crusader Kings“ gehört zum Genre Globalstrategie und lässt euch in eine Rolle eines Charakters schlüpfen und seine Dynastie am Leben zu halten. Dabei ist es wichtig, sein Reich zu verwalten, sich um seine Familie zu kümmern und diplomatische Beziehungen (Krieg/Frieden) zu pflegen. Dabei treten regelmäßig zufällige Ereignisse auf, die das Spielprinzip abwechslungsreich gestalten. Weiterhin lässt sich in diesem Sandboxspiel kein Ziel beschreiben und man kann seine Kreativität freien Lauf lassen.

Wer sich einen Überblick verschaffen möchte, kann sich gerne den offiziellen Trailer anschauen:

Der DLC „Legacy of Persia“ für Crusader Kings 3 erscheint am 9. November 2023 auf PC/Steam und Playstation 5

