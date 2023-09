Veröffentlichung: Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance für PC und Konsolen

Wasser, Erde, Feuer, Luft …. Fans der Nickelodeon-Originalserie dürfen sich über die Veröffentlichung von Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance freuen.

Die Pressemitteilung kündigt das Spiel als das „epische Abenteuer der preisgekrönten Nickelodeon-Originalserie „Avatar: Der Herr der Elemente” an. Die Spieler begleiten dabei Aang auf seiner Reise zur Beherrschung der Elemente. Das Action-Adventure ist für Einzelspieler geeignet und darüber hinaus mit einem Koop-Modus ausgestattet.

Darum geht es:

Das Game führt die Spieler zu den unvergesslichen Momenten aus der Avatar-Serie. Erkundet die wichtigsten Orte in den vier Nationen, interagiert mit bekannten Charakteren der Serie und löst herausfordernde Rätsel. Schließt außerdem Nebenquests ab und verbessert Eure Fähigkeiten. Letztlich müsst Ihr die Gegner aus der Feuernation besiegen und die Nationen wieder vereinen.

Ihr könnt Euch den Herausforderungen alleine oder gemeinsam in einem lokalen oder Online-Koop-Modus für zwei Spieler mit neun verschiedenen Charakteren stellen.

Key Features

Erfülle dein Schicksal und beende Aangs ursprüngliches Abenteuer; Jedes der 18 Kapitel kann wiederholt werden, um deine Lieblingsmomente aus der Serie erneut zu erleben

Erforsche die Welt von Avatar und reise alleine oder im lokalen und Online-Koop-Modus durch die vier Nationen als einer von neun spielbaren Charakteren wie beispielsweise Aang, Toph, Sokka oder Katara.

Meistere die Elemente indem du die einzigartigen Eigenschaften der Elemente Wasser, Erde, Feuer und Luft nutzt und komplexe Puzzles löst.

Stelle das Gleichgewicht der Welt wieder her, indem du deine Elementarfähigkeiten verbesserst und die Soldaten der Feuernation mit komplexen Kombos besiegst.

Schaut Euch hier noch den Launchtrailer an:

Die Veröffentlichung von Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance war bereits am 29.09.2023. Das Spiel ist für PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X|S, Nintendo Switch und PC erhältlich.

Für die Entwicklung von Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance zeichnet sich Bamtang Games verantwortlich. Die Veröffentlichung erfolgt durch GameMill Entertainment.

Quelle: PM GameMill Entertainment