Überraschend aktiver Multiplayer-Modus für Titanfall 2

Aus dem Nichts hat das 7 Jahre alte „Titanfall 2“ wieder einen voll funktionierenden Multiplayer. Dürfen wir uns Hoffnungen machen, dass Respawn etwas besonderes plant?

Totgesagte spielen länger

Der beliebte Ego-Shooter hatte jahrelang ein Problem mit dem Matchmaking. Selbst nachdem die vorherigen Serverprobleme behoben waren wurden Spieler immer noch getrennt, wenn sie eine Weile in der Warteschlange standen. Und da „Titanfall 2“ 2016 herauskam, war es ziemlich wahrscheinlich, dass man eine ganze Weile in dieser Lobby warten musste.

Überraschenderweise kam nun ein offizielles Update aus dem Nichts und hat es wieder zum Laufen gebracht. Die Spieler strömen jetzt zurück und Titanfall 2 erreichte in den letzten 24 Stunden einen Spitzen-Spielerzähler von 22.733. Darüber hinaus hat die Featured-Playlist-Rotation wieder begonnen, und die Waffen Loadouts im 1-gegen-1-Kolosseummodus wurden geändert.

Easter-Egg am Rande

In der Zwischenzeit enthält die Patch-Notiz für ein kürzliches Apex Legends-Update eine subtile Anspielung auf seinen Vorgänger Titanfall. Die Patch-Notizen für das Harbingers-Event enden mit den Worten „Eingehende Übertragung…. Betreff: Nessie….“ und drei Zahlen: 1394521200, 1477638000 und 1549267200. Diese Zahlen sind die Unix-Zeitstempel für die Veröffentlichungsdaten von Titanfall, Titanfall 2 und Apex Legends.

Bedeutet das nun, dass wir eine neue Ankündigung bezüglich des erweiterten Titanfall/Apex-Universums erwarten sollten? Seitdem bekannt wurde, dass Respawn Titanfall 3 zugunsten des Battle Royale in Apex Legends abgesagt hat, hat die Titanfall-Community größtenteils die Hoffnung auf ein weiteres Spiel in der Serie aufgegeben. Das bedeutet nicht, dass es unmöglich ist, aber die Wahrscheinlichkeit eines Titanfall-Crossover-Events in Apex Legends scheint wahrscheinlicher. Vielleicht fügen sie das Laufen an Wänden hinzu oder sogar Titanen?

„Titanfall 2“ erhaltet ihr heute danke Steam-Rabatt (wir berichteten) die Ultimate Edition von Titanfall 2 auf Steam noch zu einem unschlagbaren Kampfpreis von nur 2,99€.