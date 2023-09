Trailer und Datum von Asterix & Obelix – Slap Them All! 2

Die beiden berühmten Gallier Asterix & Obelix starten am 30. November mit Slap Them All! 2 in ein neues 2D-Beat’em-Up-Abenteuer. Ein Gameplay-Trailer zeigt nun erste Einblicke in den neuen Titel. Unterstützt werden alle aktuellen Plattformen: Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC.

Eine Besonderheit der Slap-Them-All-Reihe ist der klassische Comic-Stil. So sieht es aus, als würde man einen Comic spielen. Um den Look auch wirklich hundertprozentig zu erreichen, waren die Comiczeichner an der Umsetzung des Spiels beteiligt. Aus Respekt vor dem Stil der 2D-Animationen wurden die Charaktere, Hintergründe und Animationen von Hand gestaltet.

Unsere gallischen Freunde führt es in diesem Titel nach Lutetia, denn Ozeanix, der Vater von Goudruix, wurde dort inhaftiert. Um ihm zur Hilfe kommen, bahnen sich Asterix & Obelix einen Weg durch römische Truppen.

Der neue Titel bietet den typischen gallischen Humor und erweitert die Spielwelt mit neuen, furchterregenderen Gegnern und Bossen. Darüber hinaus bietet das Gameplay viele Verbesserungen. So verfügen unsere Gallier jetzt über neue Spezialfähigkeiten, die sie für noch stärkere Angriffe aufladen können. Im Wutmodus wird dazu noch die Stärke erhöht und ein verheerender, ultimativer Angriff entfesselt. Auch die Umgebung kann den Angriffen teilweise nicht standhalten und so in den Kampf eingebudnen werden.