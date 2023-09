Super Mario Bros Wonder – Neues Gameplay und Infos

Nintendo hat im Rahmen einer Nintendo Direct neue Infos und brandneues Gameplay zum kommenden Super Mario Bros Wonder veröffentlicht. Alles Wissenswerte haben wir für euch zusammengefasst.

Super Mario Bros. Wonder spielt im neuen Königreich namens Blumenkönigreich. Auch hier treibt Bowser sein Unwesen und so müssen wir ihn, wie könnte es anders sein, auch aus diesem schönen Landstrich vertreiben.

Das Blumenkönigreich bietet 6 Welten und eine Insel, womit wir auf 7 Spielwelten kommen. Innerhalb dieser Welten schlagt ihr euch in gewohnter Weise durch unterschiedliche Level, die ihr auf der Oberkarte ansteuern dürft. Neu ist, dass es auch Bereiche gibt, in denen ihr euch frei bewegen könnt. Die Reihenfolge der Level steht somit frei zur Auswahl.

Zum Glück muss Mario nicht alleine in den immerwährenden Kampf ziehen, sondern darf sich wieder auf die Unterstützung seiner Freunde verlassen. Luigi, Peach, Daisy, Toad sind ebenso mit dabei wie Yoshi und Mopsie. Die letzt genannten beiden nehmen keinen Schaden bei Gegnerberührung, können allerdings in Abgründe stürzten. Das kennen wir bereits aus anderen 2D Super Mario Spielen der neueren Art und ist besonders für Kinder und Anfänger ein willkommener Charakter.

Nun bringt das Blumenkönigreich nicht nur eine ganz neue Spielwelt mit sich, sondern auch neue Moves und Gameplay-Mechaniken.

Wir dürfen erneut mit bis zu 4 Spielerinnen und Spielern zocken, allerdings stehen wir uns nicht mehr gegenseitig im Weg herum. Gegenseitiges Umherwerfen oder Schubsen ist also nicht mehr möglich.

Mehr Items, mehr Badges

Gleichwohl bietet das neue Königreich auch neue Items mit sich, die es im Mushroom Kingdom in dieser Form nicht gibt. So verwandelt ihr euch beispielsweise in einen Elefanten, macht mit jeder Art von Gegner kurzen Prozess oder rennt einfach ganze Steinwälle um. Mit Seifenblasen fangt ihr Feinde oder nutzt sie als Sprungplattform, um sogar ganz neue Areale erreichen zu können. Mit dem Bohrer-Item zerlegt ihr Böden und Decken und eröffnet neue (Geheim-)Wege.

Völlig neu in Super Mario Bros. Wonder sind die Badges, mit dessen Hilfe ihr eure Figur um eine Spezialfähigkeit erweitern könnt. Im Spielverlauf erhaltet ihr ganz unterschiedliche Skills, könnt aber nur jeweils eine davon ausgerüstet haben. Dadurch sind dann beispielsweise höhere Sprünge möglich oder Mario darf seine Mütze als Gleiter einsetzen.

Und dann wäre da noch die namensgebende Wunder-Blume. In jedem Level ist eine dieser Wonder-Flowers versteckt und sobald ihr diese berührt, spielt Super Mario Bros Wonder verrückt. Ganze Levelstrukturen verschieben sich, Röhren erscheinen aus dem Nichts und noch vieles mehr. Nintendo verspricht eine ganze Reihe an Effekten, aber noch nicht alle sind natürlich bekannt.

Super Mario Bros Wonder erscheint am 23. Oktober für Nintendo Switch.