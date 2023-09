Sonic the Hedgehog startet auf der Carrera GO!!! durch

SEGAs ikonischer Held Sonic, der Gamern seit Jahrzehnten aus diversen Videospielen bekannt ist, startet nun auf der Carrera Autorennbahn. Dabei können sich die Fans direkt auf drei verschiedene Sets mit den Namen „Sonic the Hedgehog“ (Battery Operated), Carrera GO!!! „Sonic the Hedgehog 4.9“ und Carrera GO!!! Challenge „Sonic the Hedgehog“ freuen. Dank offizieller SEGA-Lizenz sieht der Rennwagen dem Original von Team Sonic Racing zum Verwechseln ähnlich.

Der leichteste Einstieg ist mit dem Set „Sonic the Hedgehog“ (Battery Operated) möglich. Hier können sich Sonic und Shadow packende Duelle auf einer 4,3 Meter langen Strecke liefern und das ganz ohne Netzanschluss, da hier Batterien zur Energieversorgung dienen.

Im Set Carrera GO!!! „Sonic the Hedgehog 4.9“ sind neben der 4,9 Meter langen Strecke die ikonischen Videospielrennwagen Speed Star für Sonic und Dark Reaper für Shadow enthalten. Die Handregler mit Turbo-Button versprechen dabei spannende Rennen und gewagte Überholmanöver. Durch eine Kombination von Geraden, Kurven und auch einem Looping ist eine abwechslungsreiche Strecke sichergestellt.

Eine packende 1-Player-Challenge bietet Carrera GO!!! Challenge „Sonic the Hedgehog“. Hier kommen einspurige Bahnen zum Einsatz und bilden eine 6 Meter lange Strecke, die dazu einlädt neue Rundenrekorde aufzustellen. Die Strecke bietet einige Tücken, denn neben High-Speed-Geraden bietet sie eine Steilkurve, einen Fly-Over und einen Looping. Der eingebaute Rundenzähler verfügt über eine Timer-Funktion, um auf dieser High-Speed-Strecke neue Rundenrekorde aufzustellen.

Weitere Details finden sich auf der Herstellerwebsite.

Preise und Verfügbarkeit:

Die UVPs für die neuen Produkte ergeben sich wie folgt: