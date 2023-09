Neuer Übersichtstrailer zu Lords of the Fallen veröffentlicht. HEXWORKS heizt im Vorfeld der Veröffentlichung mit einem neuen Trailer die Spannung noch einmal richtig an.

Falls Ihr ebenfalls zu der großen Gruppe derer gehört, die das kommende AAA-Dark-Fantasy-Action-RPG erwarten, dann solltet Ihr Euch den kurzen, aber tiefen Einblick definitiv nicht entgehen lassen. Im Trailer erwartet Euch ein tiefer Einblick in die Schrecken, die Euch erwarten. Bereitet Euch auf den Kampf mit dem Dämonengott Adyr vor!

In rund 8 Minuten befasst sich der brandneue Übersichtstrailer zu Lords of the Fallen in erster Linie mit den Schrecken sowie den Gegnern, welche die Rückkehr des Dämonengottes Adyr ankündigen.

Daneben stellt sich ebenfalls die bevorstehende und tückische Suche vor, die Euch erwartet. Es gilt, die weiten Länder von Mournstead vor dem Untergang zu befreien. Es erwartet Euch ferner die revolutionäre Dual-Real-Mechanik des Spiels sowie den nahtlosen Koop-Modus und außerdem die Charakteranpassung von Lords of the Fallen.

Doch jetzt schaut erst einmal selbst in den Trailer rein:

Das mit Spannung erwartete Dark-Fantasy-Action-RPG erscheint am 13. Oktober 2023 auf PC, PlayStation5 und Xbox Series X|S.

Laut den Machern ist Lords of the Fallen das erste großen Game, welches die Leistung der Unreal Engine 5 wirklich nutzt.

Mehr Infos zum Spiel findet Ihr auf der offiziellen Homepage.

Quelle: PM CI Games