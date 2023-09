Neue Retro-Konsole Atari Gamestation Pro erscheint bald

Atari möchte uns zurück an den Start der Erfolgsgeschichte der Videospiele entführen. Die angekündigte Konsole Atari Gamestation Pro kommt mit über 200 Spielen und zahlreichen Klassikern der frühen 80er Ära.

Den Verkaufsstart plant Atari für Ende Oktober, genauer gesagt am 31. Oktober. Kleiner Wehrmutstropfen: Zunächst wandert die Atari Gamestation Pro nur in den USA in die Läden. Ob und wenn ja wann eine Veröffentlichung für Europa geplant ist, steht noch völlig in den Sternen. Vermutlich hängt ein weltweiter Release auch damit zusammen, wie gut sich die Atari Gamestation Pro in den Staaten verkaufen wird.

Für 99,95$ gibt es neben der Konsole, gehalten im Retro-Charme der Originale, auch satte 200 Spiele. Die kabellosen Controller sollen nicht nur latenzfrei funktionieren, sondern auch die ikonische Paddle-Funktion beherrschen.

Eine vollständige Liste der enthaltenen Spiele gibt es noch nicht, allerdings dürfte die Titelliste nicht mehr lange auf sich warten lassen. Deutlich konkreter wird es, wenn man auf die unterstützen Konsolen schaut. Hier werden das Atari 2600, das Atari 5200 und das Atari 7800 genannt, ferner sollen noch Bonus-Titel mit dabei sein.

Für allen weiteren Infos schaut ihr gerne auf die offizielle Webseite. Sollten sich nennenswerte Neuigkeiten ankündigen, dann halten wir euch hier auf dem Laufenden.