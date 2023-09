Naheulbeuk’s Dungeon Master – Release-Datum und erste Inhalte bekannt

Der Dungeon ist in Gefahr und ihr müsst ihn verteidigen. Das ist in etwa die Grundprämisse des neuen Dungeon Creators „Naheulbeuk’s Dungeon Master“ aus dem Hause der Artifacts Studios. Was sich hinter dem Titel verbirgt und wieviel der altbekannten „Dungeon Keeper“-Formel im Spiel steckt, kurz zusammengefasst.

Errichtet den Dungeon eurer Träume

In „Naheulbeuk’s Dungeon Master“ schlüpfen Spieler in die Haut von Halbgoblin Reivax. Der wurde vom großen Zauberer Zangdar angeheuert, die Verwaltung des namensgebenden Dungeon von Naheulbeuk zu übernehmen. Doch anders als bei anderen Genrevertretern befindet sich dieser nicht im Untergrund, sondern es handelt sich dabei um einen Turm auf der Oberwelt.

Der Dungeon von Naheulbeuk steht kurz vor dem Bankrott und zerfällt bereits. Es ist am Spieler alles wieder aufzubauen und Abenteurer anzuziehen. Die Geschichte ist Jahre vor den Ereignissen von „The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos“ angesiedelt.

Nach und nach soll sich der baufällige Turm von einer wackeligen Einrichtung zu einem berüchtigten Versteck wandeln. Dabei haben Spieler viele Freiheiten bei der Gestaltung. Es gibt viele verschiedene Räume, die mit Möbeln und Dekorationen geschmückt werden können, um sie sowohl funktional als auch stilvoll zu halten. Gleichzeitig müssen die Dungeonlords auch ihre Ressourcenproduktion im Auge behalten. Mit einer Taverne lassen sich etwa Abenteurer anlocken und im Anschluss mit verschiedenen Fallen töten.

Geht auf Raubzug

Ähnlich wie auch bei anderen Genrevertretern, können sich Spieler Untergebene in ihr Verlies holen und damit neue Räume und Möglichkeiten freizuschalten. Damit sie mit vollster Zufriedenheit für den Reivax arbeiten, müssen jedoch ihre Bedürfnisse erfüllt sein.

Doch Helden oder Bankrott sind nicht die einzigen Bedrohungen für Reivax Bestrebungen, denn es warten auch Rivalen in der Welt, die mit ihren eigenen Kerkern, um den Platz an der Spitze konkurrieren. Es wird möglich sein die eigenen Diener auf Raubzüge zu schicken, um Schätze aus gegnerischen Dungeons zu sammeln.

Untermalt werden wird das Ganze mit einem Soundtrack aus der Feder von John Lang, dem kreativen Kopf hinter „Naheulbeuk’s Dungeon Master“. Lang hat die Serie nicht nur als Audio-Saga entwickelt und dann in Romanen, Comics und Spielen umgesetzt, sondern ist mit seiner Musikgruppe „The Naheulband“ auch selbst als Musiker und Sänger tätig. Lang wird auch als Synchronsprecher in der französischen Vertonung des Spiels zu hören sein.

„Naheulbeuk’s Dungeon Master“ erscheint am 15. November für PC auf Steam, GOG und dem Epic Games Store. Neugierig? Für angehende Dungeonlords haben wir den aktuellen Trailer angehängt: