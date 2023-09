High on Life DLC erscheint Anfang Oktober

Mit dem High on Life DLC bringt Squanch Games eine Erweiterung zu ihrem Alien-Shooter heraus. Diese bringt eine neue Story, jede Menge neue Charaktere und natürlich sprechende Gatlian-Waffen mit.

Die Erweiterung zu High on Life mit dem cleveren Namen High on Knife erscheint am 03.10.2023 für PC (Steam und Epic), PlayStation 4 & 5 sowie Xbox X|S und Xbox One. Anders als das Hauptspiel wird High on Knife aber nicht im Xbox Game Pass enthalten sein.

Als Fans des Weltraum-Ballerspiels mit dem derben Humor dürft Ihr Euch trotzdem auf viele neue Inhalte freuen.

Neue Geschichte

Zwei Jahre ist Euer Sieg über das G3 Kartell und dessen Boss Garmantuous her. Die Menschheit ist gerettet und muss nicht mehr befürchten, zu Drogen für außerirdische Junkies verarbeitet zu werden.

In High on Knife dreht sich die Handlung – wie der Name schon vermuten lässt – um Knifey: Euer leicht psychopathisches Messer mit den ziemlich heftigen Aggressionsproblemen. Denn Ihr seid auf der Suche nach einem mysteriösen Paket, das den Schlüssel zu Knifey’s Herkunft enthält. Auf der Suche danach legt Ihr Euch mit dem Versandunternehmen an, lasst Euch mit einem Wilderer-Ring ein und redet wohl auch mit einer Menge sterbender Alien-Schnecken?!?

Neue Waffen

Dabei kämpft Ihr natürlich mit Knifey und dem Rest der aus dem Hauptspiel bekannten sprechenden Gatlian-Waffen. Neben alten Bekannten wie Guz, Sweezy und Creature stehen Euch aber auch zwei völlig neue Waffen zur Verfügung. Auch wenn wir Euch noch nichts Genaueres sagen können, dürft Ihr davon ausgehen, dass auch diese beiden Gatlians wieder mit ihren eigenen Mechaniken und Upgrades ausgestattet sind.

Und wie alle anderen Waffen werden auch diese beiden wieder mit einer starken Persönlichkeit und jeder Menge Dialogen ausgestattet sein. Die zusätzlichen neuen Sprecher des DLCs sind dabei Gabourey Sidibe (u.a. Precious), Ken Marino (u.a. American Dad, Bob’s Burgers) und Sarah Sherman (u.a. SNL).

High on Life DLC ohne Justin Roiland

Nicht dabei sein wird Erfinder Justin Roiland. Schon Anfang 2023 war Roiland aufgrund öffentlich gewordener Vorwürfe gegen ihn zu häuslicher Gewalt und sexueller Belästigung von anderen Projekten entlassen worden. In Folge verließ Roiland Squanch Games und High on Life. Auch wenn die entsprechenden Anklagen mittlerweile aufgrund mangelnder Beweise abgewiesen wurden, wird es keinen Auftritt des Rick-und-Morty-Schöpfers als Kenny in High on Knife geben.

Neue Inhalte, alte Stärken

Die Macher von Squanch Games greifen mit dem typischen Roiland-Humor und den unterschiedlichen Gatlians aber wieder die Stärken von High on Life auf. Wenn Euch also schon das Grundspiel gefallen hat, solltet Ihr auch im DLC wieder jede Menge zu lachen haben. Wie allerdings schon im Trailer zu sehen ist, wird es in High on Knife deutlich düsterer und gruseliger zugehen.

Wie das am Ende zusammen passt, könnt Ihr bald selber herausfinden. Wir sind schon gespannt.