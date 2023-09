Ghostbusters: Spirits Unleashed – Ab 19. Oktober für Switch

Who you gonna call? Ghostbusters! Am 19. Oktober geht die Geisterjagd auf Nintendo Switch los, denn dann erscheint die 4-gegen-1-Geisterjagd Ghostbusters: Spirits Unleashed mit Hauptspiel und allen vier DLCs endlich auch für Switch.

In Ghostbuster: Spirits Unleashed öffnen Ray und Winston die Feuerwache für die Spieler und die nächste Generation von Ghostbusters. Im asymmetrischen 4-gegen-1- Versteckspiel treten die Spieler entweder als Teil eines Teams von neuen Ghostbusters oder als einzelner Geist an. Geister und Geisterjäger können das Spiel nicht nur mit bis zu vier Freunden zu erleben, sondern bietet auch einen Online- und Offline-Einzelspielermodus in Form von Bot-unterstütztem Spiel. Und das Wichtigste: Je mehr man spielt, desto mehr entfaltet sich die Geschichte in Zwischensequenzen. Egal ob man jagt oder spuckt, das Spiel ist leicht zu erlernen und macht Spaß zu meistern.

Ghostbusters: Spirits Unleashed bietet vom Protonenrucksack über die P.K.E-Meter bis hin zu den Geisterfallen all die ikonischen Ausrüstungen und Geräte, die Fans erwarten. Außerdem werden viele Fans die Feuerwache und Rays Okkulte Bücher wiedererkennen, die im Spiel als Hub dienen. Dort kann der Spieler seine Missionen auswählen, seinen Charakter anpassen, mit den Partikelwerfern trainieren und all das erkunden, was es zu erlernen gibt. Und ja, die Originalschauspieler, die ihre Rollen als Ray Stantz und Winston Zeddermore verkörpern, sind mit von der Partie – gemeinsam mit einigen neuen Freunden.

Als Geist

Geister verfügen über mehrere Fähigkeiten wie die Inbesitznahme von Objekten, natürlich auch das Einschleimen sowie einiges mehr. Daher macht es einen riesigen Spaß, durch die verschiedenen Schauplätze zu spuken. Es stehen fünf Geister mit einzigartigen Fertigkeiten, ultimativen Kräften und vorbildlichen, von Ektoplasma angetriebenen Lakaien zur Auswahl. Als Geist fliegt der Spieler an öffentlichen Schauplätzen herum und übernimmt eine riesige Anzahl an leblosen Objekten, um die nach ihm suchenden Geisterjäger abzuschütteln. Er jagt den Bürgern so lange Angst ein, bis diese in Panik fliehen, spielt ahnungslosen Geisterjägern böse Streiche und versteckt seine Rifts, um sicher zurückkehren zu können, wenn er in einer Falle landen sollte.

Als Geisterjäger

Der Spieler schlüpft in die Rolle eines von vier mit Protonenrucksäcken ausgerüsteten Geisterjägern und versucht einen in einzigartigen Schauplätzen spukenden Geist mit seinen Fallen und Werkzeugen zu fangen. Er benutzt das P.K.E.-Meter, um die Rifts aufzuspüren, die als Rückkehrpunkt für die Geister dienen, und zerstört diese mithilfe seines Partikelwerfers, bevor die Geister ihren Spuk beenden können. Mit zunehmender Dauer schaltet der Spieler kosmetische Gegenstände und Upgrades sowohl für die Geisterjäger als auch die Geister frei, um das Spielgeschehen weiterzuentwickeln und seine Geisterjäger-Fantasien auszuleben.

Schauplätze

Spieler erkunden verschiedene einzigartige Schauplätze wie ein Museum, eine winterliche Hütte, ein angedocktes Schiff, ein mehrstöckiges Gefängnis, eine aktive Brauerei und mehr. Sie schließen Herausforderungen ab, passen ihren Geisterjäger sowie die Geister an und spüren versteckte Sporen, Grünspan und Schimmelpilze auf, um Zugriff auf freischaltbare Extras zu erhalten.

Ghostbusters: Spirits Unleashed ist über Nintendo Store (zur Vorbestellung), Epic Games Store, PlayStation Store und Xbox Marketplace erhältlich. Das Spiel hat volle Crossplay-Unterstützung!