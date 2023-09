[Gewinnspiel] Game2Gether verlost DVDs und Blu-Rays zu Spinning Gold

Zum Heimkinostart von Spinning Gold habt ihr bei uns die Chance den Film als Blu-Ray oder DVD zu gewinnen!

Um am Gewinnspiel teilzunehmen müsst ihr das Gewinnspielformular weiter unten ausfüllen.

Wir wünschen viel Glück beim Gewinnspiel und gute Unterhaltung mit Spinning Gold!

Über Spinning Gold

Was haben Donna Summer, Parliament, Gladys Knight, The Isley Brothers, The Village People, Bill Withers und KISS gemeinsam? Sie alle erreichten ihre musikalischen Höhepunkte durch das brillante Gespür des schillerndsten Musikmanagers der Musikindustrie, Neil Bogart, dem Gründer von Casablanca Records, der erfolgreichsten unabhängigen Plattenfirma aller Zeiten. Zusammen mit einem unkonventionellen Team junger Musikliebhaber sollten Neil und Casablanca Records Geschichte schreiben und die Musikindustrie für immer verändern. Ihre Mischung aus kreativem Wahnsinn, dem totalen Glauben aneinander und die unvergessliche Musik, die sie schufen, prägt unser Leben bis heute.

mit SPINNING GOLD gedenkt Regisseur Timothy Scott Bogart seinem Vater Neil Bogart – einem selbsterschaffenen Showman, der als Musikmanager den Soundtrack eines ganzen Jahrzehnts definiert hat. Mit seiner Plattenfirma Casablanca Records produzierte er Stars wie Donna Summer, KISS oder Gladys Knight und schrieb damit die Musikgeschichte der 70er Jahre mit. Ein filmischer Liebesbrief an einen eher unbekannten Helden der Musikbranche und an all die ambitionierten, passionierten Künstler*innen dieser Zeit.

