ELEGOO Neptune 4 Plus und Neptune 4 Max – mehr Bauraum

Vor einigen Wochen hatten wir euch bereits den ELEGOO Neptune 4, einen neuen und schnellen FDM-3D-Drucker präsentiert. Nun folgen auch vom ELEGOO Neptune 4 ein vergrößertes Plus- und ein noch größeres Max-Modell.

Die großen Brüder des Neptune 4 und Neptune 4 Pro verfügen nicht nur über einen größeren Bauraum, es ändern sich auch ein paar andere technische Details. So wächst der Bauraum von 225 mm x 225 mm x 265 mm auf 320 mm x 320 mm x 385 mm (Plus) bzw. 420 mm x 420 mm x 480 mm (Max). Das Hotend hat weiterhin eine maximale Betriebstemperatur von 300 °C, allerdings verfügt es jetzt über einen 60 W starken keramischen Heizer, der in einen Messing-Block eingesetzt ist. Der weitere Aufbau des Hotends besteht nun aus einer Titan-Legierung. Die PID-Paramter der Hotend-Regelung werden automatisch optimiert. Im Falle des Druckbetts erhöht sich auch die Heizleistung, in beiden Fällen liegt diese nun bei 320 W, womit die Plus-Version eine maximale Temperatur von 100 °C und die Max-Version eine maximale Temperatur von 85 °C erreicht. Das Mesh-Bed-Levelling arbeitet weiterhin mit 121 Messpunkten. Auch mit Blick auf die Kühlung gibt es Änderungen. Der Zusatzlüfter setzt nun nicht mehr auf mehrere 30-mm-Lüfter, sondern hier kommen jetzt zwei 60 mm große Modelle zum Einsatz. Eine letzte Änderung ergibt sich bei der Konnektivität, denn neben der LAN-Anbindung ist nun auch eine W-LAN-Einbindung in ein Netzwerk möglich.

Um bei den großen Ausmaßen des Druckers auch gute Druckergebnisse bei den hohen Geschwindigkeiten zu erreichen, verfügen sowohl die x- als auch die y-Achse über Vibrationssensoren für eine aktive Achsvermessung. Somit kann der Input-Shaper stets auf korrekte Daten zurückgreifen. Die Hauptplatine setzt weiterhin auf einen 1,5 GHz Quad-Core-ARM-Cortex mit einem Speicher von 8 GB, sodass die Druckdaten für ein schnelles Verarbeiten zwischengespeichert werden können.

Beide neuen FDM-Drucker-Modelle können ab Samstag, den 23. September, im Shop von ELEGOO vorbestellt werden. Der ELEGOO Neptune 4 Plus ist für 322 € bestellbar und der Neptune 4 Max für 433 €.