DLC-Erweiterung „Tales of Arise – Beyond the Dawn“ angekündigt

Nach zwei Jahren erhält am 9. November das 2021 erschienene Spiel „Tales of Arise“ von Namco Bandai den ersten DLC der gesamten Tales-Reihe. Die DLC Erweiterung Tales of Arise Beyond the Dawn erzählt die Hauptgeschichte von Alphen und seinen Gefährten weiter und komplettiert das Spiel mit ca. 20 – 30 neuen Spielstunden, die neue Quests, Dungeons, Bosse und Gegenstände beinhalten.

Hierbei taucht ein mysteriöser neuer Charakter namens Nazamil auf, welche eine wichtige Rolle in der Erweiterung spielen wird. Man darf gespannt sein, was die neuen Inhalte bieten und spielerisch erweitern.

Der Fortschritt vom Hauptspiel wird teilweise übernommen

Man beginnt mit der Erweiterung auf einem festgelegten Level. Die Fortschritte vom Hauptspiel werden in dem DLC durch Boni vertreten. Dadurch gestalten sich die Boni über Geldkapital und Fertigkeitspunkte, um die Spieler Ihre Charaktere entwickeln zu lassen und für die investierte Zeit vom Hauptspiel zu belohnen. Die Begründung für diese Entscheidung lässt sich außerdem auf den Genuss der Story beschreiben.

Der offizielle Trailer zum DLC kann man sich unter folgendem Link anschauen:

Tales of Arise – ein optisches und spielerisches Meisterwerk

Hierbei sollte im Voraus das geniale Kampfsystem erwähnt werden, welches technisch sehr flüssig lief und mit Erfahrung stetig abwechslungsreich und belohnend anfühlt. Jeder Charakter hat dabei unterschiedliche Fähigkeiten, wodurch man bei den Bosskämpfen diverse Taktiken für ein Erfolgserlebnis lernen muss. Die Oberwelt und Gebiete der „Lordschaften“ sind sehr weitläufig und abwechslungsreich gestaltet, welchen die Abenteuerlust anregen. Man darf gespannt sein, inwiefern der DLC Tales of Arise weiterentwickelt und welche neuen Ideen in das Spiel kommen. Vor allem darf man auf die Weiterführung der Story mit Neugierde blicken, da das Hauptspiel durch eine sehr gute Handlung auffiel.

Im Herzen vom JRPG Genre

Die Tales-Reihe enthält viele vollwertige RPG Titeln, dazu kommen noch andere Ableger und „Remastered Editionen“. Dementsprechend gehört die Tales-Reihe zu den langjährigen Trägern dieses Genres und hat sich von den spielerischen und erzählerischen Qualitäten immer wieder bewährt. Gerade die vielseitigen spielbaren Charaktere und Antagonisten und deren Integration in die jeweilige Welt ist ein sehr spannendes Element, welche die Tales – Reihe im JRPG Genre außerordentlich hervorhebt. Man darf sich sicher sein, dass Namco Bandai noch weitere Blockbuster in diese Spielreihe aufnehmen und für die Spielerschaft entwickeln wird.

Die DLC Erweiterung Tales of Arise Beyond the Dawn erscheint am 9. November 2023 für PC, Playstation 4 & 5, Xbox Series X|S und Xbox One.

Quelle: Tales of Arise via Twitter