Die furchtlosen X-Men 18 – Comic Review

Weiter geht es mit Die furchtlosen X-Men, nun mit Band 18, dieser trägt den Untertitel „Firestars neue Feuerprobe?“. In unserer Review-Reihe schauen wir uns die neuen Abenteuer der Beschützer des Planeten an.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Allgemeines:

„Auf der Hellfire Gala wurde Firestar zum X-Man gewählt, obwohl sie mit den Mutanten nie viel am Hut hatte. Wird sie sich des Vertrauens würdig erweisen?“

Inhaltsangabe zu Die furchtlosen X-Men 18 (Panini)

Verlag Panini Format Heft Marke X-Men Storyline X-Men Heftserie (2022) Storys X-Men (2021) 16 Zeichner Andrea DeVito Autor Steve Foxe Seitenanzahl 44 Preis 5,99 € Veröffentlichung 22.08.2023

Die furchtlosen X-Men 18 besteht aus wieder aus nur einer einzelnen Story, die der originalen X-Men Heftserie entstammt. Wie üblich finden sich im Comic auch allerlei ergänzende Informationen und zu Beginn eine kurze Zusammenfassung der letzten Ereignisse. Den Abschluss bilden alternative Cover-Entwürfe.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Nach den Ereignissen von A.X.E. und dem Kampf der X-Men gegen die Eternals kehrte für die X-Men dennoch keine Ruhe ein. In den letzten beiden Ausgaben hatte sich alles um die Children of the Vault und ihre unterirdische Anlage gedreht. Dabei stand vor allem Forge als neues Mitglied der X-Men im Mittelpunkt. So konnten wir ihn etwas näher kennenlernen, kannte man ihn vor allem bislang als Waffenschmied der X-Men. Denn bei der letzten Hellfire-Gala hatte sich das Team der X-Men geändert und einige neue Mutanten kamen in das Team.

Heute erleben folgen wir Firestar auf einen ganz normalen Arbeitstag bei den X-Men. Überall auf der Welt und auch in anderen Universen gibt es was zu tun. Im Sinne der Verbesserung der Beziehungen zwischen Krakoa und den Menschen machen sich Firestar und Cyclops auf, um die Probleme einer Klinik mit den Medikamentenlieferungen aus Krakoa zu lösen. Doch das Problem liegt hier gar nicht bei den Lieferungen an sich, sondern der schurkische Mutant Whirlwind hat diese gestohlen und greift nun die Klinik an. Während der Geschichte lernen wir einiges über die Vergangenheit von Firestar bei den Avengers und den X-Men. Dreh- und Angelpunkt der Geschichte ist dabei Firestars Suche nach ihrem eigenen Platz im Team.

Charaktere und Erzähler:

Wie der Titel der Ausgabe schon verrät, steht Firestar im Mittelpunkt dieser Ausgabe. Aber neben ihr sind noch weitere Charaktere wichtig, insbesondere Iceman, Cyclops und Jean Grey. Natürlich sind auch die weiteren Mitglieder des neuen X-Men-Teams Teil dieser Ausgabe. Zentraler Gegenspieler ist hier Whirlwind.

Teilweise erzählen die Gedanken von Firestar die Geschichte, es gibt aber auch ein paar räumliche und zeitliche Einordnungen.

Fazit:

Auch Die furchtlosen X-Men 18 fällt wieder kompakt aus, bietet aber eine gewissermaßen in sich abgeschlossene Story, die im aktuellen Handlungsfaden für sich steht. Im Mittelpunkt steht Firestar mit einem Blick in ihre Vergangenheit und der Suche nach ihrem Platz im Team. Ein tolles Charakterportrait des neuen Mitglieds der X-Men.

Wir sind gespannt, wie sich die Abenteuer der X-Men weiter entwickeln werden.

Der Comic wurde Game2Gether von Panini für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.

Quellen: Panini ↗