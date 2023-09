Die furchtlosen X-Men 17 – Comic Review

Weiter geht es mit Die furchtlosen X-Men, nun mit Band 17, dieser trägt den Untertitel „Geht Forge zu weit?“. In unserer Review-Reihe schauen wir uns die neuen Abenteuer der Beschützer des Planeten an.

Allgemeines:

„Die Children of the Vault bedrohen jedes menschliche Leben auf Erden. Doch Krakoas Technik-Genie Forge hat sich lange auf eine brisante Mission vorbereitet, um das Problem ein für alle Mal zu lösen.“

Inhaltsangabe zu Die furchtlosen X-Men 17 (Panini)

Verlag Panini Format Heft Marke X-Men Storyline X-Men Heftserie (2022) Storys X-Men (2021) 16 Zeichner Joshua Cassara Autor Gerry Duggan Seitenanzahl 36 Preis 4,99 € Veröffentlichung 18.07.2023

Die furchtlosen X-Men 17 besteht aus wieder aus nur einer einzelnen Story, die der originalen X-Men Heftserie entstammt. Wie üblich finden sich im Comic auch allerlei ergänzende Informationen und zu Beginn eine kurze Zusammenfassung der letzten Ereignisse. Den Abschluss bilden alternative Cover-Entwürfe.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Nach alle den Ereignissen um den Kampf gegen die Eternals und die zweite Hellfire-Gala ist den X-Men keine Ruhe gegönnt. Forge hat einen Plan erarbeitet, um das Problem mit den Chilrdren of the Vault endgültig zu lösen. Denn da in ihrer unterirdischen Anlage die Zeit schneller verläuft, sind sie den Mutanten und Menschen um Jahrtausende voraus und können sich so an jede Bedrohung von Außen anpassen. Doch Forge ist es gelungen, eine Barriere zu errichten und ihnen einen anderen Verlauf der Geschichte vorzugaukeln. Nun ist er im Alleingang in ihr unterirdische Anlage eingedrungen…

Forge ist in das Vault eingedrungen und kommt gut voran auf der Suche nach Darwin. Währenddessen erfahren wir noch einiges zu seinen Vorbereitungen für die Mission, bei der auch Mr. Sinister eine Rolle spielte, indem er ihm Namen von gewissen Mutanten beschaffte. Vor der Barriere um das Vault zeigt sich jedoch, dass das neue X-Men-Team einige interne Probleme zu lösen hat, denn die beiden Summers-Brüder Scott und Alex geraten wie üblich aneinander. Allerdings eskaliert es diesmal soweit, dass die Barriere beschädigt wird. Schaffen es die X-Men rechtzeitig den Schaden zu beheben oder kommen die Children of the Vault frei und Forges Mission scheitert? Es wäre vermutlich das Ende der Welt… Am Ende der Story wartet auf jeden Fall eine große Überraschung auf uns.

Charaktere und Erzähler:

Im Mittelpunkt dieser Ausgabe stehen insbesondere Forge, Cylcops und Havok, sowie die weiteren Mitglieder des neuen X-Men-Teams. Vor allem der ständige Streit zwischen den Summers-Brüdern trägt zur Dynmaik bei. Einen spezifischen Charakter als Gegenspieler kann man auch in dieser Ausgabe gar nicht ausmachen.

Ein Erzähler findet sich in dieser Ausgabe nicht, lediglich ein paar räumliche und zeitliche Einordnungen.

Fazit:

Auch Die furchtlosen X-Men 17 fällt kompakt aus, tendenziell hätte man die Story auch gemeinsam mit der vorherigen als Bundle-Ausgabe veröffentlichen können. Der Handlungsfaden wird direkt wieder aufgegriffen und mit Spannung und Überraschung weitererzählt. Die Story ist deutlich stärker als die vorherige, die primär vorbereiten sollte.

Wir sind gespannt, wie sich die Abenteuer der X-Men weiter entwickeln werden.

