Die furchtlosen X-Men 16 – Comic Review

Weiter geht es mit Die furchtlosen X-Men, nun mit Band 16, dieser trägt den Untertitel Mächtiger als alle Helden. In unserer Review-Reihe schauen wir uns die neuen Abenteuer der Beschützer des Planeten an.

Allgemeines:

„Die Children of the Vault sind wieder da. Jedes Mal, wenn die X-Men sie besiegen, ziehen sie sich zurück, um sich in eine neue, mächtigere Generation zu entwickeln. Aber dieses Mal wird sie keiner aufhalten.“

Inhaltsangabe zu Die furchtlosen X-Men 16 (Panini)

Verlag Panini Format Heft Marke X-Men Storyline X-Men Heftserie (2022) Storys X-Men (2021) 15 Zeichner C. F. Villa, Joshua Cassara Autor Gerry Duggan Seitenanzahl 36 Preis 4,99 € Veröffentlichung 20.06.2023

Die furchtlosen X-Men 16 besteht aus wieder aus nur einer einzelnen Story, die der originalen X-Men Heftserie entstammt. Wie üblich finden sich im Comic auch allerlei ergänzende Informationen und zu Beginn eine kurze Zusammenfassung der letzten Ereignisse. Den Abschluss bilden alternative Cover-Entwürfe.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Angeführt von Druig hatten die Eternals die X-Men als extreme Abweichung identifiziert und daher versucht, sie von der Erde zu tilgen. Doch gemeinsam mit den Avengers und einer Untergruppe der Eternals konnten sie es schließlich verhindern und wieder für Frieden sorgen.

Aber auch das Team der X-Men hat sich geändert, denn es fand eine zweite Hellfire-Gala statt, bei der ein neues Team gewählt wurde. Parallel zum Kampf gegen die Eternals mussten die neuen X-Men direkt eine kosmische Bedrohung bewältigen, denn noch nicht alle hatten mitbekommen, dass die X-Men Gameworld übernommen und die Wetten auf den Untergang der Erde beendet hatten.

Vor einigen Ausgaben drangen Wolverine, Synch und Darwin bei den Children of the Vault ein. In deren unterirdischen Einrichtung vergeht die Zeit viel schneller als draußen, sodass sie dort in kurzer Zeit ganze 500 Jahre zubrachten. Um die Erde zu schützen, arbeitete Forge seitdem an einem Schutzsystem, um zu verhindern, dass die Children of the Vault sich über die Erde hermachen können. Den im direkten Kampf wären die X-Men und Avengers ihnen deutlich unterlegen… Allerdings befindet sich Darwin immer noch im Vault, für ihn seitdem Tausende von Jahren vergangen. Forge begiebt sich nun auf eine Rettungsmission, um Darwin zu finden. Natürlich endet die Geschichte mit einem deutlichen Cliffhanger.

Charaktere und Erzähler:

Im Mittelpunkt dieser Ausgabe stehen insbesondere Forge und Cylcops. Die anderen Mitglieder der neuen X-Men treten hier deutlich in den Hintergrund. Einen spezifischen Charakter als Gegenspieler kann man in dieser Ausgabe gar nicht ausmachen.

Stellenweise führt Forge als Erzähler durch die Geschichte, wenn er Cylops über die Geschehnisse hinter der Barriere berichtet.

Fazit:

Die furchtlosen X-Men 16 ist erneut eine recht kompakte Ausgabe. Die Story liegt zeitlich nach dem A.X.E.-Event und man bedarf keiner Kenntnisse des Events, um der Story zu folgen. Auch bei der Vorgeschichte des Vaults finden sich ausreichend Erklärungen in der Geschichte wieder.

Wir sind gespannt, wie sich die Abenteuer der X-Men weiter entwickeln werden.

