COOLOOK Creator 1 – Ein Laser-Gravierer mit 55 W Leistung

Im Bereich der Laser-Gravierer geht es technisch immer weiter und es werden immer neue Leistungsbereiche erschlossen. COOLOOK präsentiert hier mit dem Creator 1 den ersten Desktop-Laser-Gravierer mit einer Diodenleistung von 55 W.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die technischen Daten des COOLOOK Creator 1 sind durchaus beeindruckend. Der Laserkopf kombiniert zehn Laser-Dioden mit einer Leistung von 5,5 W, deren Strahlen zu einem gemeinsamen Strahl mit einem Spot von 0,03×0,1 mm gebündelt werden. So ergibt sich eine Diodenleistung von 55 W, die COOLOOK in einem YouTube-Video auch mittels Messgerät aufzeigt. Betreiben kann man den Laser in drei voreinstellbaren Leistungsstufen, die sich mit einem Schalter seitlich am Gerät auswählen lassen: 10-W-Modus mit 11 W Ausgabeleistung, 30-W-Modus mit 33 W Ausgabeleistung und 50-W-Modus mit 55 W Ausgabeleistung.

Die Grundstruktur des Laser-Gravierers besteht aus Aluminium und das Portal wird beidseitig geführt, sowie mit je einem Motor pro Seite angetrieben. Als maximale Geschwindigkeit kann man beim Gravieren so mit bis zu 60.000 mm/min arbeiten. Die Baufläche ist mit 450×390 mm ebenso großzügig dimensioniert und besteht aus einer Wabenplatte. Teil des Gehäuses ist auch eine vollständige Abdeckung aus eingefärbtem Acrylglas, das die Frequenzen des Lasers filtert und so einen sicheren Betrieb ermöglicht. Die Haube kann über ein kindersicheres Schloss verriegelt werden. Zur Steigerung der Sicherheit kann man den Not-Aus-Schalter frei um die Maschine herum platzieren. Aber auch die entstehenden Rauchgase gilt es abzusaugen und zu filtern. Dazu verfügt der Creator 1 über eine Rauchgasabsaugung mit großzügig dimensioniertem Inline-Lüfter. Je nach gewählter Version wird auch eine Filtrierung mitgeliefert. Als weiteres optionales Feature kann man auch noch eine Drehachse erhalten. Für Kalibriereinstellungen liegt jeder Version auch eine Laser-Schutzbrille bei.

1 of 24

Aktuell läuft bis zum 30. Oktober eine Kickstarter-Kampagne von COOLOOK zum Creator 1. Hier kann der Laser-Gravierer mit einem Rabatt von 42 bis 43 % in verschiedenen Versionen vorbestellt werden, die sich im mitgelieferten Zubehör, bzw. der Farbe der Maschine unterscheiden.

Super Early Bird

COOLOOK Creator 1 in Rot oder Grau, mit Not-Aus, Wabenplatte, Schutzbrille, Rauchabsaugung

COOLOOK Creator 1 in Rot oder Grau, mit Not-Aus, Wabenplatte, Schutzbrille, Rauchabsaugung Rotary Attachement Super Early Bird

COOLOOK Creator 1 in Rot oder Grau, mit Not-Aus, Wabenplatte, Schutzbrille, Rauchabsaugung und Drehachse

COOLOOK Creator 1 in Rot oder Grau, mit Not-Aus, Wabenplatte, Schutzbrille, Rauchabsaugung und Drehachse Premium Bundle Super Early Bird

COOLOOK Creator 1 in Rot oder Grau, mit Not-Aus, Wabenplatte, Schutzbrille, Rauchabsaugung, Rauchfilter und Drehachse