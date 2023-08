Stampede: Racing Royale – Ab November im Early Access

60 Rennfahrerinnen und Rennfahrer, 3 Runden, je Runde fliegen 20 raus: Willkommen bei Stampede: Racing Royale! Während der gamescom 2023 konnten wir einen ersten Blick auf den neuen Fun Racer erhaschen und seit heute steht nun auch fest, wann es losgeht. Ab dem 2. November startet Stampede: Racing Royale in den Early Access. Nächstes Jahr folgt dann der finale Release für PC und Konsolen.

Die Early-Access-Version wird erstmals Saisons, Herausforderungen und Events für Stampede: Racing Royale einführen. Außerdem erwarten Spieler neue kosmetische Gegenstände sowie ein noch detaillierteres Fortschrittsystem. Die Spieler sollten den Social-Media-Accounts des Titels folgen, um ihre Gedanken sowie Feedback über das, was sie gerne während des Early Access sehen wollen, zu teilen. Die vollständige Roadmap für die Early-Access-Version erscheint in der näheren Zukunft.

Über Stampede: Racing Royale

Willkommen zu Stampede: Racing Royale – dem wildesten Renn-Event, das es gibt. Die Spieler treten bei aufregenden Kart-Rennen und Battle-Events, bei denen 60 Teilnehmer gleichzeitig antreten, kräftig aufs Gaspedal. Dabei nutzen sie ihre Fertigkeiten sowie eine große Auswahl an Power-Ups, um sich bei klassischen Rundkursrennen an die Spitze des Fahrerfeldes zu setzen, oder versuchen in Area-Kämpfen die höchstmögliche Punktzahl zu erzielen.

RACING ROYALE

Stampede: Racing Royale lässt 60 Spieler in Drei-Runden-K.O.-Events gegeneinander antreten, die in einem großen Finale münden, um den Gewinner zu krönen. Die Runden umfassen Stampede-Rennen, bei denen klassische Kart-Action auf einfallsreichen Rundkursen gegen bis zu 59 Gegner im Fokus steht. Hinzu kommen Stampede-Kämpfe, bei denen sich die Teilnehmer in mit Power-Ups vollgestopften Arenen ihren Weg zum Sieg freikämpfen.

SAMMELN & ANPASSEN

Durch die Teilnahme an Rennen schalten Spieler neue Fahrzeuge und endlose Anpassungsoptionen frei. Sie finden ihr Lieblings-Kart und gestalten es mithilfe individueller Farbdesigns nach ihren Vorstellungen. Zudem können sie ihren Charakter in den feinsten Zwirn stecken, um sicherzustellen, dass dieser sich von der Masse abhebt.

LIVE 24/7

In der Welt von Stampede gibt es immer etwas zu tun. Saisons, Events, Herausforderungen und einiges mehr bedeuten, dass Spieler ihre Fahrweise ständig den Gegebenheiten anpassen müssen – und natürlich gibt es auch immer neue Belohnungen zu verdienen.

FAHRE MIT FREUNDEN

Die Spieler gründen oder treten einer Party bei, um die chaotische Action des Spiels mit Freunden und der Familie zu erleben.

→ off. Webseite und Anmeldung zum Playtest