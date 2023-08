Gamescom 2023: Klassische Videospielreihen feiern Rückkehr

Während Guybrush Threepwood in „Sea of Thieves” unterwegs ist und gefühlt jede Film- und Videospielfigur ihren Auftritt in „Fortnite“ feiert, steht auch das Comeback von vollwertigen Klassikern an. System Shock hat mit seinem Release am 30. Mai 2023 gezeigt, dass alte Marken nach wie vor gefragt sind. Während der Gamescom 2023 und der dazugehörigen Opening Night Live (ONL) wurde das Revival weiterer Klassiker angekündigt.

Delta Force is back

Die TiMi Studio Group, eine Tochergesellschaft von Tencent, hat auf der ONL überraschend „Delta Force: Hawk Ops“ angekündigt. Damit bekommt die Taktik-Shooter Serie, die 1999 von NovaLogic begonnen wurde, endlich eine Fortsetzung. „Hawk Ops“ soll zum Release drei Modi enthalten. Einer von ihnen ist der Kampagnen-Modus „Black Hawk Down“, bei dem man zum einen dem ursprünglichen „Delta Force: Black Hawk Down“ ein Remaster spendieren möchte, aber auch zum anderen den gleichnamigen Kriegsfilm von Ridley Scott referenzieren möchte. Die Filmfiguren des Kriegsfilmes aus dem Jahr 2001 sollen demnach Gastauftritte in der Story haben.

In „Hazard Operations“ wartet hingegen das klassische Extraction Gameplay. Spieler treten in Teams entweder gegeneinander oder gegen KI-Gegner an. Zusätzlich versprechen die Entwickler hier zufällige Events auf der Map sowie PvE-Missionen.

Im dritten Modus „Havoc Warfare“ treffen Spieler in größeren Teams aufeinander. In den riesigen Schlachten sollen auch Militärfahrzeuge, Panzer und Luftwaffe nutzbar sein.

Wann genau „Delta Force: Hawk Ops“ erscheint ist derzeit noch unklar, Interessierte können sich derzeit auf der offiziellen Webseite des Spiels vorabregistrieren. Das Spiel erscheint für PC, Konsolen und Mobile und wird Crossplattform-Unterstützung bieten.

Nightdive mit Doppelschlag zur Gamescom

Doch „Delta Force“ wird nicht die einzige alteingesessene Reihe sein, die bald ihr Comeback feiert. Im Zuge der Gamescom haben die Nightdive Studios zwei Trailer veröffentlicht, die die Remaster Versionen von „Turok 3: Shadow of Oblivion“ und „Star Wars: Dark Forces“ ankündigen. Nightdive hat sich mit der Wiederaufbereitung alter Spiele bereits einen Namen gemacht. Jüngst steckten die Entwickler hinter den Remaster von „Quake 2“ und „System Shock“.

Auch die ersten beiden „Turok“-Spiele haben die Nightdive Studios bereits auf aktuelle Systeme gebracht. Mit dem dritten Teil findet die Geschichte ihren Abschluss. Spieler haben die Wahl die Geschichte aus der Sicht von Joseph oder Danielle Fireseed zu erleben und den Dinos erneut den Kampf anzusagen. Die Entwickler versprechen eine Reihe von Verbesserungen, darunter verbesserte Umgebungen, Charakter- und Waffenmodelle.

„Dark Forces“ soll ähnliche Auffrischungen erhalten und eine 4K-Auflösung bei 120 Frames pro Sekunde ermöglichen. Das Spiel ist der direkte Vorgänger der „Jedi Knight“-Reihe. In „Dark Forces“ schlüpfen Spieler in die Rolle von Söldner Kyle Katarn zur Zeit der Rebellionen gegen das galaktische Imperium. Zu den Missionen wird unter anderem das Stehlen der Pläne des Todessterns gehören. Neben dem Gameplay werden auch die 2D-Zwischensqequenzen aufgehübscht.

Schlacht um Tiberium geht weiter

Auch Strategieklassiker „Command and Conquer“ kehrt zurück – allerdings nur auf mobile Endgeräte. In „Command and Conquer: Legions“ treten GDI und NOD erneut gegeneinander, um die Vorherrschaft über das grüne Tiberium zu sichern. Im Spiel sollen ikonische Helden und Schurken des Franchise zurückkehren. Spieler finden sich zu Allianzen zusammen und koordinieren ihre Angriffe mit ihren Verbündeten, um ihre Feinde zurückzudrängen. Einheiten sollen dabei an strategischen Orten platziert werden, um möglichst viel Tiberium zu sammeln. Wie viel strategische Tiefe der Mobile-Ableger verspricht ist noch unklar.

Können sich Spieler künftig auf weitere Remaster freuen? Ja, zumindest wenn man der Äußerung von Stephen Kick, CEO der Nightdive Studios, glauben schenken darf. Der hat auf X (ehemals Twitter) durchblicken lassen, dass sich womöglich „The Darkness“ zum Portfolio des Studios gesellen könne. Auf die Bitte eines X-Users, dass doch bitte jemand „The Darkness“ neu aufsetzen möge, kommentierte Kick, dass das Spiel auf der Liste sei.

ITS ON THE LIST https://t.co/mZiEKFru7q — Stephen Kick (@pripyatbeast) August 27, 2023

Ob und wann das Spiel erscheint bleibt abzuwarten. Fans klassischer Spielereihen wird in den nächsten Wochen und Monaten jedenfalls einiges geboten.