Gamescom 2023: Das CRKD Nitro Deck

Vor ein paar Wochen hat CRKD, ein neuer Anbieter für Konsolen-Zubehör aus der Embracer Group, mit dem Nitro Deck ein neues Handheld Deck für die Nintendo Switch präsentiert. Im Rahmen der Gamescom 2023 hatten wir die Gelegenheit das Nitro Deck im persönlichen Gespräch kennenzulernen und im Hands-On erste Erfahrungen zu sammeln.

Das CRKD Nitro Deck im Detail:

Wer kennt nicht die größten Probleme der Joy-Cons an der Nintendo Switch. Zum einen sitzen die Controller leicht wackelig, sie eigenen sich nur bedingt für größere Hände und die Sticks neigen mit der Zeit zum Driften. Hier setzt CRKD mit dem Nitro Deck an. Statt einzelner Controller für die rechte und linke Seite ist dies ein Handheld Deck. Der rechte und linke Controller bilden eine Einheit, in die die Nintendo Switch eingesteckt wird. So ergibt sich eine deutlich höhere Festigkeit und die Switch wird zudem auch auf der Rück- und Unterseite geschützt. Anders als die Joy-Cons wird das Nitro Deck nicht via Bluetooth verbunden, sondern via USB-C. Damit sinkt die Latenz deutlich ab und ein Lag freies Spieln wird möglich. Um den Stick Drift zu vermeiden, kommen langlebige und präzise Halleffekt-Sticks zum Einsatz. Die Kappen der Sticks sind dabei austauschbar.

Das Nitro Deck verfügt über alle Tasten, die sich auch auf den JoyCons finden. Es fällt jedoch insgesamt etwas größer und voluminöser aus, sodass auch die Tasten etwas größer sind. Zusätzlich gibt es auf der Rückseite vier programmierbare Tasten, die man flexibel mit Makros belegen kann. So kann man zum Beispiel Tastenkombos, die man wiederholt benötigt, schnell aufrufen. Mit einem speziellen Rapidfire-Mode ist es auch bedeutend komfortabler, wenn ein Spiel das berühmte Button-Smashing erfordert. Das Nitro Deck wird via USB-C mit Strom versorgt und benötigt nur minimal mehr Energie, wie die JoyCons der Nintendo Switch. Kompatibel ist es mit der Nintendo Switch und der Nintendo Switch OLED.

Darüber hinaus verfügt das CRKD Nitro Deck über einen herausklappbaren Fuß an der Rückseite, der einen deutlich stabileren Stand verspricht, als der Klappfuß der Switch. Die Switch kann problemlos im eingesteckten Zustand geladen werden, es ist aber auch ein Betrieb des Nitro Decks mit USB-Kabel an einer gedockten Switch möglich.

Eine erste Hands-On Erfahrung:

Aus unserem kurzen Test im Rahmen der Gamescom 2023 können wir berichten, dass das Nitro Deck wirklich sehr gut in der Hand liegt. Die Switch ist so deutlich griffiger und alles fühlt sich viel fester und hochwertiger an. Das Gewicht der Konsole wird nur leicht erhöht. Die Position aller Tasten und Bedienelemente ist gewohnt und intuitiv und in Verbindung mit der Form der Handschalen gut für größere Hände geeignet.

Preise und Verfügbarkeit:

Das CRKD Nitro Deck ist aktuell vorbestellbar und wird in der zweiten Septemberhälfte ausgeliefert. Erhältich ist es in den Farben Lila, Grau und Mint zusammen mit einer Transporttasche für 99,99 € und in den Farben Schwarz, Weiß und Grau ohne Transporttasche für 69,99 €. Weitere Farbvarianten werden folgen, die bisherigen Varianten orientieren sich zum Teil an klassischen Nintendo-Farben.