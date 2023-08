Connetix Tiles Ball Run Pack 92-teilig – Test/Review

Connetix Tiles bietet mehr wie nur magnetische Bauelemente, denn das Ball Run Pack 92-teilig lädt ein auf kreative Art und Weise Kugelbahnen zu realisieren. Dazu enthält das Set neben magnetischen Elementen vorgeformte Bahnelemente für die Kugeln.

Connetix Tiles und Magnetismus:

Das Bauen mit den Connetix Tiles funktioniert ganz ohne Steck- und/oder Klemmverbindungen, sondern basiert auf Magnetismus. In den Rändern der Platten sind hierzu kleine Magnete eingearbeitet, die eine kräftige, aber dennoch flexible, Verbindung der einzelnen Platten ermöglichen. Zwar verfügen die Magneten über die größte Haltekraft, wenn man die Platten senkrecht oder waagerecht aneinander setzt, ein freies Bewegen ist aber dennoch möglich. So erhält man große Freiheiten beim Bauen, denn man kann die Platten nicht nur zweidimensional, sondern auch dreidimensional anordnen. Anders als bei Geomag steht hier jedoch weniger der STEM-Aspekt des Magnetismus im Vordergrund, sondern mehr das Erschaffen von Objekten sowie das Spiel mit Farben und Formen.

Über Connetix Tiles:

Connetix Tiles startete 2019 und wurde von zwei Familien gegründet. Motiviert durch das Interesse der Kinder an magnetischen Bauelementen entwickelten sie eine eigene Version mit starken Magneten sowie hoher Stabilität und Sicherheit. Durch die Verwendung von ungiftigem ABS-Kunststoff, frei von BPA, Blei und Phthalaten eignen sich die Bauelemente von Connetix Tiles für Kinder ab 3 Jahren. Ein freies Kombinieren der Bauelemente ermöglicht gewissermaßen ein Mitwachsen mit dem Kind, da die Bauprojekte nach und nach komplexer werden können. Es gibt Sets in verschiedenen Größen, um zweidimensionale und dreidimensionale Modelle zu verwirklichen. Aber auch Fahrzeuge und Kugelbahnen lassen sich bauen.

Das Connetix Tiles Ball Run Pack 92-teilig:

Im Lieferumfang des Connetix Tiles Ball Run Pack finden sich das Inspiration Book und insgesamt 92 Teile, die sich wie folgt aufteilen:

36 quadratische, magnetische Elemente mit kreisrunder Öffnung in der Mitte, in sechs verschiedenen Farben

6 Kugeln

8 kurze Geraden

6 lange Geraden

12 Kurven 90°

8 Kurven 180°

8 Geraden mit Versatz

2 Schikanen

2 Y-Stücke

2 Enden

2 Treppen

Die Elemente für die Bahnen lassen sich über Klick-Verbindungen an den kreisrunden Öffnungen der quadratischen Platten anstecken. Somit dienen die Platten als Verbinder sowie Stützen für unsere Kugelbahn.

Natürlich sind alle Connetix-Tiles-Produkte miteinander kompatibel. Teilweise wird es aber bedingt durch die jeweiligen Geometrien Einschränkungen dabei geben, welche Formen sich gut miteinander verbinden lassen. Neben Platten mit anderen Geometrien und Farben gibt es auch Funktionselemente, zum Beispiel für Fahrzeuge oder sogar auch Kugelbahnen.

Grundlegendes zum Bauen mit Connetix Tiles:

Beim Bauen mit den Platten fällt direkt das einfache Verbinden auf. Die magnetischen Verbindungen halten fest zusammen, lassen sich aber auch von Kindern problemlos trennen. Hier ist die Abstimmung wirklich sehr gut gelungen. Ebenfalls fällt direkt auf, dass auch kleinere Kinder bedacht wurden und alle Platten über abgerundete Ecken verfügen.

Die magnetische Verbindung der Elemente ermöglicht ein sehr schnelles Bauen. Man muss die Elemente nur grob annähern, dann werden sie schon über den Magnetismus passend aneinander gezogen. Durch die Kombination mehrerer einzelner Magnete in den Seiten der Platten ist stets eine korrekte Ausrichtung sichergestellt. Durch eine abwechselnd gepolte Anordnung der Magnete in den Platten ziehen sich diese nur richtig an, wenn man Seiten deckungsgleich ausrichtet, ein versetztes Anordnen ist durch Abstoßungseffekte gleich gepolter Magnete nicht möglich. Auf den folgenden Bildern haben wir diese Effekte mit den dreieckigen Elementen des Pastel Geometry Pack dargestellt.

Wir bauen unsere erste Kugelbahn:

Auch dieses Mal habe ich das Bauen gemeinsam mit meiner fünfjährigen Tochter getestet. Schon beim ersten Bauen mit dem Pastel Geometry Pack hatte sie intuitiv erkannt, wie die Elemente verbunden werden mussten. Dieses Mal brauchte sie zu Beginn nur ein wenig Hilfe dabei, die Bahnelemente anzustecken. Im ersten Moment wirkt das Klicksystem nicht besonders zuverlässig und man sieht in Gedanken schon die Verbinder abbrechen. Doch nachdem ich sie einige Tage mit den Elementen habe alleine bauen lassen, ist bislang noch keine Beschädigung zu erkennen. Der Kunststoff der Schienen verfügt über eine leichte Flexibilität, was hierbei durchaus hilfreich ist.

Beim Einbau der Bahnsegmente ergeben sich in der Regel zwei Möglichkeiten. Entweder man verwendet ein Segment und realisiert so eine offene Führung oder man setzt ein zweites Segment umgedreht über das Erste. Dann erhält man eine geschlossene Röhre, die die Kugel besser führt. Besonders auffällig ist dies, wenn man das Y-Segment nutzt. Da dieses leicht abschüssig verläuft, neigt die Kugel bei offener Montage zum Herausspringen. Nach ein paar Baudurchgängen findet man auch schnell heraus, welche Kugelführungen am besten funktionieren und wie man diese kombinieren kann. Allerdings gehen einem hierbei schnell die Elemente für die Stützen aus, besonders, da man häufig noch zusätzliche Elemente zum Stabilisieren benötigt. Denn sechs magnetisch aufeinander gehaltene Elemente bedürfen dann doch einer Abstützung. Da aber alle Elemente von Connetix Tiles miteinander kompatibel sind, kann man hier natürlich auf möglicherweise bereits vorhandene Elemente zurückgreifen.

Allerdings sollte man die Stützen auch nicht zu kompliziert bauen. Denn je nachdem, wie man die Platten aneinander setzt, kann es dazu kommen, dass ein leichter Versatz entsteht. Dieser rächt sich dann bei den Bahnen, die nicht mehr richtig passen. Diese Punkte liegen aber einfach in den geometrischen Eigenschaften der Bauelemente und sind kein großes Hindernis, sie lassen sich auch schlicht und ergreifend nicht vermeiden.

Natürlich kann man die Elemente aus dem Ball Run Pack auch für andere Dinge als nur Kugelbahnen verwenden. So kombinierte meine Tochter die quadratischen Elemente zum Beispiel mit den Sechsecken und Dreiecken aus dem Pastel Geometry Pack, um kleine Häuser zu bauen (Zur Aufbewahrung der Kugeln, wofür auch sonst…).

Bauen, spielen und lernen:

Da eine Kugelbahn auf der Umwandlung potenzieller Energie zu kinetischer Energie beruht, kann die Kugel natürlich niemals höher rollen als sie gestartet ist. Ein Zusammenhang, den Kinder hier spielerisch schnelle erlernen und nachvollziehen können. Ebenso dass hier bremsende Effekte (Reibung und Stöße) auftreten, die dazu führen, dass die Kugel auch nicht wieder die Ausgangshöhe erreichen wird.

Beim Bauen mit den Elementen von Connetix Tiles zeigte meine Tochter eine sehr steile Lernkurve. Wie bereits erwähnt dauerte es nicht lange, bis sie selber ihre Bahnen bauen konnte. Hier lernte sie auch schnell dazu, wie sie stabilere Stützen bauen kann. Typisch Kind überraschte sie natürlich auch mit interessanten Zweckentfremdungen, wie zum Beispiel die Kombination mehrerer Platten zu einem Tunnel.

Fazit:

Das Connetix Tiles Ball Run Pack 92-teilig bietet noch mehr interessante Möglichkeiten zum kreativen Bauen, wie wir es schon vom Pastel Geometry Pack kennen. Die magnetisch verbundenen Platten erlauben ein schnelles Bauen (und auch Aufräumen) und ermöglichen einen schnellen Bau- und Lernfortschritt. Neben der Kreativität werden hier besonders das räumliche Denken und auch erste physikalische Zusammenhänge vermittelt und gefördert. Dabei geht es deutlich über den Bezug zwischen Fläche und Körper hinaus.

Wie wir es bereits kennen, ist die Qualität der magnetischen Platten wirklich hervorragend. Nicht nur die Farbgebung ist in Verbindung mit der Transparenz fehlerfrei, auch alle Kanten sind sauber verarbeitet und abgerundet. Besonders mit Blick auf das Verletzungspotential für spielende Kinder sehr wichtig. Durch die Verwendung von lebensmittelechten und BPA-freien Kunststoffen muss man sich auch keine Sorgen machen, ob sich Inhaltsstoffe ablösen können. Die Magneten sind sicher im Gehäuse verkapselt und lassen sich nur herausbekommen, wenn man eine der Platten zerstören würde. Auch, wenn man die Schienen erst für fragil hält, durch ihre leichte Flexibilität sind sie überraschend robust und verkraften auch das eher ruppige auseinanderbrechen durch Kinderhände sehr gut.

In Deutschland ist das Connetix Tiles Ball Run Pack 92-teilig aktuell ab etwa 89,95 € zzgl. Porto erhältlich. Große Shops führen die Sets bislang noch nicht, aber es gibt einige kleinere Anbieter, die die Sets führen. Insgesamt sicherlich kein Schnäppchen. Allerdings darf man die Materialwahl nicht außer Acht lassen, denn hier kommen durchgängig hochwertige Materialien zum Einsatz. Neben Neodym-Magneten finden wir schließlich BPA-freien und lebensmittelechten Kunststoff. Benders Neodym-Magnete sind nicht gerade preiswert. Da aber das Ball Run Pack viele Möglichkeiten bietet und zu einem sehr kreativen Bauen und Spielen einlädt, können wir es besonders für Kinder mit großem Interesse an Farben, Formen und Bauen empfehlen. Aber auch die Erwachsenen finden hier durchaus Spaß dran, sofern sie noch mitbauen dürfen.

