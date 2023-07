Im April konnten wir über die geplante Veröffentlichung eines Brettspiels mit Call of Duty-Bezug berichten. Hersteller Arcane Wonders hat nun den Start der Kickstarter-Kampagne für das CoD-Brettspiel bekanntgegeben.

Nach der aktuellen Pressemitteilung startet die Kampagne planmäßig am 1. August 2023. Ab dann sind Vorbestellungen für das Basisspiel und zusätzliche Kickstarter-Spendenstufen verfügbar.

Die weltweite Veröffentlichung im Einzelhandel ist für 2024 geplant. Ferner sind alle Fans aufgefordert, sich für den E-Mail-Newsletter anzumelden. Als Belohnung gibt es neben Neuigkeiten zum Spiel außerdem ein kostenloses K-9-Set. Anmelden könnt Ihr Euch über diesen Link.

Die offiziell lizenzierte Brettspieladaption durch Arcane Wonders entstand in Zusammenarbeit mit Activision Publishing Inc., Genuine Entertainment und Evolution. Fans des weltweit bekannten Videospiel-Franchise schlüpfen im Spiel in die Rolle von Elite-Operatoren und können ihre Gegner in kompetitiven, wettbewerbsintensiven und -orientierten Spielen überlisten und bekämpfen.

Call of Duty: Das Brettspiel kombiniert Elemente aus Strategie, taktischer Planung und Kampf. Miniaturen der legendären Soldaten und Waffen aus der Call of Duty-Reihe sowie eine Vielzahl von Szenarien und Spielmodi ermöglichen es den Spielern, Call of Duty auf eine völlig neue Art und Weise zu genießen.

Die Kickstarter-Kampagne für Call of Duty: The Board Game geht also am 1. August 2023 um 10:00 Uhr auf Kickstarter live.

Quelle: PM Arcane Wonders