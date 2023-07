Spielt in Exoprimal als T-Rex

In Exoprimal kämpft ihr im Team gegen Scharen an Dinos. Der neuste Trailer verrät: Ihr könnt allerdings auch in anderer Rolle gegen die urzeitlichen Viecher kämpfen, nämlich als T-Rex.

Natürlich hat es eine Menge Stil, mit allerhand futuristischer Waffen und Geschossen gegen die Dinos in den Kampf zu ziehen. Allerdings kann der T-Rex auch ganz schön Rabatz machen, wie das folgende Video zeigt.

Grundsätzlich kämpft ihr im Team mit unterschiedlichen Kämpfern. Verschiedene Skills und Rollen innerhalb der Maps sind eine Selbstverständlichkeit. Da ihr deutlich in Unterzahl seid, wird sich das Blatt auch mal zu euren Ungunsten wenden. In einem solchen Fall bietet Exoprimal den Kniff, dass ihr einen Dino per Portal rufen könnt. Der sogenannte Dominator startet dann direkt im feindlichen Gebiet und fegt durch die Feindesmassen.

Die rasante Dino-Jagd startet übrigens schon bald. Exoprimal wird am 14. Juli für PC, Playstation und Xbox veröffentlicht. Capcom setzt auf volle Crossplay-Unterstützung, so dass ihr immer genügend Mitjäger finden solltet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

→ offizielle Webseite von Exoprimal