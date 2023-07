Das Juli-Update in World of Warships kommt mit einigen Überraschungen für die Spieler daher. Es erwarten Euch spanische Kreuzer im Early Access, die fünfte Welle der Azur Lane-Inhalte, eine neue Sammlung und europäische Zerstörer.

Auf die Spieler wartet ein völlig neuer Zweig spanischer Kreuzer im Forschungsbaum. Von Tier II bis Tier X umfasst diese Reihe neun Schiffe. Ausgestattet mit guter Panzerung und Hauptkanonen mit großer Reichweite. Ihr bekommt diese Schiffe im Early Access entweder durch Zufallspakete oder durch das Sammeln aufeinanderfolgender Sets. Neben den Schiffen bieten diese Sets auch jede Menge themenbezogene spanische Inhalte. Darunter eine Gedenkflagge und spezielle permanente Tarnungen, die Ihr freischalten könnt.

Diese Reihe von Kreuzern verfügt außerdem über zahlreiche Verbrauchsmaterialien, die Ihr im Kampf nutzen könnt. Hydroakustische Suche ist für Schiffe ab Stufe IV verfügbar und defensives AA-Feuer für Schiffe ab Stufe VI. Schiffe ab Stufe VII und aufwärts verfügen außerdem über die Verbrauchsgüter Reparaturteam, Jäger und Aufklärungsflugzeug.

Neue Inhalte

Mit dem Juli-Update kommt ferner auch die fünfte Welle der Azur Lane mit drei neuen Kommandanten ins Spiel. Colorado, Cheshire und Prinz Heinrich sind mit ihrer eigenen, einzigartigen Stimme ausgestattet und treten in die Reihen der Azur Lane-Kommandanten ein. Sie sind bereit, sich in den Kampf zu stürzen und können das Ruder der beiden neuen Schiffe AL Cheshire und AL Prinz Heinrich übernehmen. Außerdem bringt diese Zusammenarbeit drei neue permanente Tarnungen, mit denen die Schiffe Roon, Saint Louis und Neptun ausstattbar sind.

Zum Abschluss des Updates 12.6 ist ein neuer Zweig europäischer Zerstörer vollständig erforschbar. Diese Schiffe nutzen Hauptkanonen mit hochexplosiven Granaten und können auf Hochgeschwindigkeitstorpedos als Sekundärwaffen zurückgreifen. Das Highlight dieser Schiffe ist die kombinierte Verwendung der Verbrauchsmaterialien Nebelerzeuger und Überwachungsradar für Schiffe ab Stufe VIII, was sie zu echten Allroundern im Kampf macht.

Ab dem 24. Juli wird das Spiel um die neue Kollektion „Schlacht an der Somme“ erweitert, die an eine der größten Schlachten des Ersten Weltkriegs angelehnt ist. Die Spieler können 60 verschiedene Elemente sowohl in Containern als auch in Missionen sammeln, um den britischen Tier IX Premium-Zerstörer Somme und eine einzigartige Tarnung und einen Kommandanten mit zehn Fähigkeitspunkten freizuschalten.

Das Juli-Update in World of Warships bringt außerdem eine Reihe von Bugfixes, Upgrades und Änderungen an der Spielbalance mit sich. Die vollständigen Patch Notes könnt Ihr hier einsehen.

Quelle: PM Wargaming