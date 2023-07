Helldivers 2 stellt weitere Inhalte vor

Noch in diesem Jahr erscheint mit „Helldivers 2“ der neuste Shooter aus dem Hause Arrowhead Game Studios AB. In einem jüngsten Blogpost und dazugehörigen Trailer haben die Entwickler erste Einblicke in den Kooperativmodus und das Gearsystem des Third-Person-Shooters gewährt.

Für Freiheit, Frieden und gelenkte Demokratie!

In „Helldivers 2“ schlüpfen Spieler in die Rolle eines Elitesoldaten, der das Ziel hat, Frieden Freiheit und die gelenkte Demokratie in der Galaxis zu verbreiten – die Grundsätze der Über-Erde. Diese Aufgabe müssen Spieler jedoch nicht allein erfüllen. Mit bis zu vier Freunden können Spieler bei „Helldivers 2“ ins Schlachtfeld ziehen.

Der kooperativ-Modus bildet das Herzstück des Spiels wie auch Arrowhead Game Studios CEO Johann Pilestedt bestätigte: „Eines der aufregenden Dinge am Koop-Modus von Helldivers 2 ist, dass er ein natürlicher Teil des Spiels ist.“ Um die gelenkte Demokratie auf den Planeten zu verbreiten, geben die Entwickler den Spielern ein breites Arsenal aus Shotguns, Gewehren oder Plasmawaffen an die Hand. Kombiniert man diese mit den „Strategems“, die es auch bereits im ersten Teil gab, lässt sich pures Chaos anrichten und den Aliens einheizen.

Strategems feiern Comeback



Die erwähnten Strategems sind mächtige Werkzeuge, die mittels kurzer Tastenkombinationen herbeirufen werden können. Dabei kann es sich entweder um Nachschub, mächtige Waffen oder Unterstützungsfähigkeiten wie Orbitalbombardements oder Gatling-Türme handeln. Die Wahl der jeweiligen Strategie sowie die der Waffen sollte dabei auf die Missionsparameter abgestimmt sein.

Gepanzerten Einheiten sollte man etwa am besten mit Panzerbrechenden-Geschossen zusetzen. Beim Panzerungssystem haben sich die Entwickler von echten Panzerungen inspirieren lassen, was bedeutet, dass Schüsse in einem bestimmten Winkel von der Panzerung abprallen können. Das gilt jedoch nicht nur für die Rüstung der Gegner, sondern auch für die der Spieler, welche je nach Spielstil variieren kann.

Eine Rüstung für jeden Spielstil

Wer an vorderster Front stehen und die Aliens tanken möchte, sollte auf schwere Rüstungen zurückgreifen, während es sich etwa für Scharfschützen empfiehlt leichte Rüstungen zu tragen, um schnell und beweglich zu sein. Stirbt ein Spieler im Kampf kann er einen neuen Helldiver herbeirufen, in dessen Haut schlüpfen und sofort in die Action zurückkehren. Die Ausrüstung des verstorbenen Helldivers kann gegebenenfalls geborgen werden.

Sind die Gegner zu mächtig könnt ihr mit euren Mitstreitern außerdem mächtige Teamwaffen einsetzen. Teamwaffen sind groß und können nicht von einer Person bedient werden, stattdessen trägt ein Spieler die Waffe und ein weiterer die Munition. Einmal eingesetzt richten sie gewaltigen Schaden an. Zusammenarbeit ist in Helldivers also essenziell.

„Helldivers 2“ soll noch in diesem Jahr für PC und PS5 erscheinen, ein genaues Release-Datum ist bislang nicht bekannt. Neugierig? Dann schaut euch anbei den aktuellen Trailer zu den Koop-Features an:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildquelle: Arrowhead Game Studios AB