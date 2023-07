13 Jahre game2gether: Astragon – Simulatoren-Tag

Heute ist großer Simulatoren-Tag bei unserem game2gether Geburtstags-Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es zwei tolle Pakete, prall gefüllt mit Simulatoren für den PC. Die beiden glücklichen Gewinner dürfen sich jeweils über Keys für den Police Simulator: Patrol Officers inklusive Compact Police Vehicle DLC, den Bus Simulator 21 Next Stop, den Bau-Simulator (2022) und den Firefighting Simulator – The Squad freuen.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von Astragon zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Über die Simulatoren:

Police Simulator: Patrol Officers

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Willkommen in Brighton! Tritt dem Police Department dieser fiktiven US-amerikanischen Großstadt bei und erlebe in den Straßen der Metropole den abwechslungsreichen Alltag eines Streifen-Polizisten oder einer -Polizistin. Zu deinen ersten Aufgaben gehören das Anführen von Verstößen und das Ausstellen von Strafzetteln, doch schon bald wirst du weitere, verantwortungsvollere Tätigkeiten übernehmen. Werde Teil der Stadtgemeinschaft von Brighton, lerne deine Nachbarschaft kennen und sorge während deiner Schichten für die Einhaltung der Gesetze und die Bekämpfung der Kriminalität. Sei hart, aber fair: Auch du selbst solltest stets das Gesetz achten! Sammle in jeder Schicht wertvolle Erfahrungen und schalte so weitere Nachbarschaften, Distrikte und Aufgaben frei.

Bus Simulator 21 Next Stop

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Nächste Haltestellte: Bus Simulator 21 Next Stop! Mit diesem umfassenden Update erhältst Du zahlreiche Spielverbesserungen und einen brandneuen Spielmodus. Das Bus Simulator 21 Next Stop-Update bietet zahlreiche Spielverbesserungen sowie ein komplett neuen Spielmodus: den Karriere-Modus. Er vereint den Sandbox-Modus mit dem Wirtschaftssystem der Kampagne. So stehen Dir von Beginn des Spiels an alle Bushaltestellen und Busmodelle zur Auswahl und müssen nicht mehr erstdurch das Erfüllen der Missionen Stück für Stück freischaltet werden.

Bau-Simulator (2022)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der Bau-Simulator ist zurück – größer und besser als jemals zuvor! Mach dich erneut an die Arbeit und bediene dich eines riesigen Fuhrparks, der dich vom Hocker hauen wird. Neben den bereits aus anderen Spielen der Bau-Simulator-Reihe bekannten Marken wie Caterpillar, CASE und BELL kannst Du dich jetzt ans Lenkrad neuer lizenzierter Baumaschinen von Partnern wie DAF und Doosan setzen und aus insgesamt über 70 Baumaschinen wählen! Gehe die Bauprojekte deiner Träume auf zwei Karten an, die von regionalen Vorbildern aus den USA und Deutschland inspiriert wurden. Auf beiden Karten zusammen warten insgesamt über 90 spannende Aufgaben auf dich. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken! Jede Karte kommt mit einer eigenen Kampagne, in der Du Besitzer eines eigenen Bauunternehmens wirst.

Firefighting Simulator – The Squad

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Im Firefighting Simulator – The Squad erlebst Du an über 30 abwechslungsreichen Einsatzorten hautnah was es heißt, in einer Großstadt als Feuerwehr-Team Brände zu bekämpfen. Absolviere fesselnde Einsätze in einem 60 Quadratkilometer großen nordamerikanischen Setting, steuere originalgetreue Feuerwehrfahrzeuge von Rosenbauer Amerika, lösche Brände und rette Menschen in Not – mit bis zu drei Freunden im kooperativen Multiplayer- oder alleine im Einzelspieler-Modus. Dabei steht Dir authentisches Equipment wie beispielsweise Helme, Feuerwehrstiefel und ein Atemschutzgerät aus dem Portfolio bekannter Hersteller der nordamerikanischen Feuerwehrindustrie zur Verfügung.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 31.07.2023, 23:59 Uhr

Quelle: Astragon