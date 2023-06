Secret Invasion – Meine Nachbarn, die Skrulls – Comic Review

Eins der MCU-Highlights ist dieses Jahr sicherlich der Start von Secret Invasion auf Disney+. Passend dazu gibt es von Panini auch einige Comics in diesem Kontext, eins davon ist der abgeschlossene Band Secret Invasion – Meine Nachbarn, die Skrulls.

Allgemeines:

„Die Warners scheinen eine typisch amerikanische Familie zu sein. Mutter Gloria arbeitet für eine Kongressabgeordnete, Vater Carl für Tony Stark, ihre Töchter Madison und Alice gehen in Stamford auf die Highschool. Aber das ist alles nur Fassade – denn in Wahrheit sind die Warners Gestaltwandler und Agenten des außerirdischen Skrull-Imperiums! Und nun werden sie von ihrer Mission und ihren Feinden eingeholt.

Im Schatten von Secret Invasion: die komplette Serie von Robbie Thompson (SPIDER-MAN/DEADPOOL, Supernatural) und Niko Henrichon (DIE LÖWEN VON BAGDAD, DOCTOR STRANGE) in einem Band.

Komplette Story in einem Band

Eigenständige Saga, auch für Neuleser und Filmfans geeignet!“

Inhaltsangabe zu Secret Invasion – Meine Nachbarn, die Skrulls (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke X-Men Storys Meet the Skrulls 1–5 zentrale Charaktere Captain America, Iron Man, Thor Zeichner Niko Henrichon Autor Robbie Thompson Seitenanzahl 116 Preis 14,00 € Veröffentlichung 21.02.2023

Secret Invasion – Meine Nachbarn, die Skrulls umfasst insgesamt die fünf Storys der originalen Kurzreihe. Zu Beginn finden wir eine kurze Einleitung, die uns bei der Einordnung in die gesamte Storyline hilft. Die einzelnen Geschichten werden durch Originalcover eingeleitet. Am Ende des Comics findet man noch einige Variant-Cover-Entwürfe.

Die Titel der einzelnen Storys lauten:

Familieneinheit – Kapitel 1 Familieneinheit – Kapitel 2 Familieneinheit – Kapitel 3 Familieneinheit – Kapitel 4 Familieneinheit – Kapitel 5

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird. Allerdings haben wir bewusst einige Details der Handlung ausgelassen. Daher wird die Beschreibung der jeweiligen Storys nach und nach kürzer.

Die Skrulls zählen zu den ältesten Alien-Spezies im Marvel-Universum und feierten ihr Comic-Debüt schon 1961 in Fantastic Four 1. Über Jahrtausende führten sie Krieg gegen die ebenfalls alte Alien-Spezies der Kree, bis es schließlich zu einem Frieden kam. Doch bedingt durch andere Aggressoren verloren die Skrulls ihre Thronwelt. So wurde der Plan geschmiedet, die Erde zu übernehmen und zur neuen Thronwelt umzubauen.

Familieneinheit – Kapitel 1:

Getarnt als typische, amerikanische Vorstadtfamilie führen die Warners ein unauffälliges Leben. Doch das gemeinsame Abendessen ist mehr eine Einsatznachbesprechung, denn hier berichten sie einander ihren Fortschritt beim Erreichen der Missionsziele. Denn die Warners sind keine Menschen, sondern Skrull-Agenten, deren Aufgabe es ist, das geheimnisvolle Projekt Blüte zu stoppen….

Familieneinheit – Kapitel 2:

Carl instruiert seine Töchter, wie die nächsten Schritte aussehen und welche Informationen sie von ihren Zielpersonen benötigen. Währenddessen ist Gloria dabei, Stark Industries auszukundschaften und Informationen über den Standort von Projekt Blüte zu sammeln. Doch zumindest die Mission der Töchter läuft nicht ganz nach Plan…

Familieneinheit – Kapitel 3:

Während Madison weiter versucht an die Daten der Eltern ihrer Schulfreundin zu gelangen, ist Alice in großer Gefahr, denn ein unbekannter Agent, der Jagd auf Skrulls macht, ist ihr nach Hause gefolgt. Schafft sie es ihn aufzuhalten? Währenddessen sind Gloria und Carl bei Stark Industries eingedrungen und versuchen Projekt Blüte zu vernichten. Parallel sehen wir immer wieder Erinnerungen von Carl an den Einsatz, bei dem seine Tochter Ivy verloren ging.

Familieneinheit – Kapitel 4:

Alice konnte den Attentäter aufhalten und so schmiedet die Familie gemeinsam einen Plan, um auch die letzten Reste von Projekt Blüte zu vernichten. Hierzu nehmen sie alle andere Rollen ein und dringen so unauffällig in den betreffenden Stützpunkt ein. Doch dabei machen sie am Ende eine überraschende Entdeckung.

Familieneinheit – Kapitel 5:

Gloria und die Kinder schweben in großer Gefahr, denn Moloth, eigentlich ihr Führungsoffiziers, treibt ein doppeltes Spiel und getarnt als Carl die Familie infiltriert. Schafft es Gloria schließlich ihre Töchter und sich selber zu retten?

Charaktere, Stil und Erzähler:

Die zentralen Charaktere in diesem Comic sind natürlich die Familie Warner. Mit irdischem Namen besteht die Familie aus dem Vater Carl, der Mutter Gloria und den Töchtern Madison, Alison und Ivy. Ein weiterer zentraler Charakter ist der Doppelagent Moloth.

Einen Erzähler gibt es in diesem Comic nicht, es gibt nur wenige räumliche Einordnungen.

Fazit:

Der abgeschlossene Comic-Band Secret Invasion – Meine Nachbarn, die Skrulls bietet eine unterhaltsame Story, die einen wunderbar auf das kommende Serien-Event einstimmt. Man benötigt wenig Vorwissen, da die Story für sich alleine gestellt ist. Die perfekte Unterhaltung für zwischendurch.

