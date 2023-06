Gallischer Spielspaß mit Asterix & Obelix – Slap Them All! 2

Die beiden berühmten Gallier Asterix & Obelix starten mit Slap Them All! 2 in ein neues 2D-Beat’em-Up-Abenteuer. Hier kann man sich alleine oder im kooperativen Modus gegen unzählige Feinde behaupten. Der neue Titel erscheint im November 2023 für die PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch.

Goudurix besucht das Dorf der Gallier und berichtet Asterix und Obelix davon, dass sein Vater Ozeanix wegen eines Diebstahls inhaftiert wurde, den er nicht begangen hatte. Im wird vorgeworfen, die Aquila von Lutetia, das kostbare goldene Emblem der römischen Legion gestohlen zu haben. So reisen unsere beiden gallischen Krieger nach Lutetia, um die Vorwürfe selber zu überprüfen. Dabei erhoffen sie sich Hilfe von einem alten Freund, der stets gut informiert ist, was die Intrigen in Lutetia betrifft.

Das energiegeladene Beat’em Up entführt die Spielenden in eine originelle Geschichte mit einer Vielzahl fesselnder Schauplätze, von der geheimnisvollen Ruine im Wald bis hin zum majestätischen Lutetia. Dabei bietet jede Etappe der Reise neue Umgebungen, teils in entfernten Ländern. Natürlich dürfen hier Humor und eine ordentliche Portion Ohrfeigen kein bisschen fehlen. Im Vergleich zum Vorgänger bietet der neue Titel noch furchterregendere Gegner und Bosse sowie eine Vielzahl an Verbesserungen des Gameplays. Mit neuen Spezialfähigkeiten können sich unsere Krieger für noch stärkere Angriffe aufladen. So können auch einige Umgebungselemente zerstört werden.

Als besonderer Tribut zum Comic wurden die Charaktere, Hintergründe und Animationen händisch kreiert, im besonderen Respekt vor dem bekannten Stil der 2D-Animationen. So wird Asterix & Obelix Slap Them All! 2 insbesondere Fans der Serie und von Retro-Spielen ansprechen.