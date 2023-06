Die furchtlosen X-Men 15 – Comic Review

Weiter geht es mit Die furchtlosen X-Men, nun mit Band 15, dieser trägt den Untertitel Cyclops wartet auf sein Todesurteil. In unserer Review-Reihe schauen wir uns die neuen Abenteuer der Beschützer des Planeten an.

Allgemeines:

„Ein krachendes Kapitel zum Marvel-Event A.X.E: Tag der Entscheidung. Die Eternals wollen die unverhältnismäßigen Wiederauferstehungen in den Reihen der X-Men korrigieren, doch Cyclops und das neue X-Team setzen sich zur Wehr. An anderer Stelle finden die „erstaunlichen Freunde“ Iceman und Firestar zusammen.“

Inhaltsangabe zu Die furchtlosen X-Men 15 (Panini)

Verlag Panini Format Heft Marke X-Men Storyline X-Men Heftserie (2022) Storys X-Men (2021) 14 Zeichner C. F. Villa, Joshua Cassara Autor Gerry Duggan Seitenanzahl 36 Preis 4,99 € Veröffentlichung 23.05.2023

Die furchtlosen X-Men 15 besteht aus wieder aus nur einer einzelnen Story, die der originalen X-Men Heftserie entstammt. Wie üblich finden sich im Comic auch allerlei ergänzende Informationen und zu Beginn eine kurze Zusammenfassung der letzten Ereignisse. Den Abschluss bilden alternative Cover-Entwürfe.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Der Krieg zwischen Mutanten und Eternals ist in vollem Gange. Die Telephaten von Krakoa werden mit PSI-Angriffen eingedeckt und die Insel ist Ziel der gigantischen Eternals des Hex. Doch in der vorherigen Ausgabe ist es den X-Men mithilfe von Ikaris gelungen, in eine Eternals-Anlage einzudringen und dem Hex auf diesem Wege die Energie zu entziehen.

Aber parallel zu den Angriffen auf Krakoa haben die Avengers gemeinsam mit einigen Eternals einen neuen Celestial erschaffen, in der Hoffnung so den Kampf zu beenden. Doch der Celestial möchte nun über Menschen und Mutanten richten…

Während auf Krakoa der Kampf zwischen Eternals und Mutanten weitergeht, gibt es noch andere Bedrohungen der Erde. Anscheinend haben noch nicht alle mitbekommen, dass Gameworld von den X-Men übernommener wurde und so plant eine Gruppe Außerirdischer einen neuen Anlauf zur Vernichtung der Erde. Hierzu werfen sie eine Waffe direkt in die Sonne und ein koronaler Massenauswurf rast auf die Erde zu… Doch zum Glück sind die X-Men zur Stelle, aber schaffen sie es trotz des Kampfes gegen die Eternals noch rechtzeitig, die Erde zu retten? Die erste große Bewährungsprobe für die neuen X-Men steht an.

Charaktere und Erzähler:

Durch die auf der zweiten Hellfire Gala neu gewählten X-Men haben sich die zentralen Charaktere geändert. In dieser Ausgabe sind es in erster Linie Cyclops, Jean Grey, Iceman, Magik und Forge von den X-Men, sowie Ikaris von den Eternals. Auf gegnerischer Seite finden wir die unbekannten Aliens und den neuen Celestial.

Zu Beginn des Comics findet sich für einen kurzen Moment ein Erzähler, der einem bei der Einordnung in den aktuellen Handlungsstrang hilft.

Fazit:

Die furchtlosen X-Men 15 ist erneut eine recht kompakte Ausgabe. Da die Hauptstory außerhalb des A.X.E.-Events steht, kann man diesen Comic auch problemlos eigenständig genießen. Die Story ist spannen und unterhaltsam, auch wenn sie mit Blick auf die Ausmaße der Ereignisse sehr kurz erscheint.

Wir sind gespannt, wie sich die Abenteuer der X-Men weiter entwickeln werden.

