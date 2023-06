Die furchtlosen X-Men 14 – Comic Review

Weiter geht es mit Die furchtlosen X-Men, nun mit Band 14, dieser trägt den Untertitel Großangriff der Eternals. In unserer Review-Reihe schauen wir uns die neuen Abenteuer der Beschützer des Planeten an.

Allgemeines:

„Mutanten sind die nächste Stufe der Evolution. Doch manche sehen in den X-Genen eine exzessive Anomalie. Zeit, die Gegner in die Schranken zu weisen.“

Inhaltsangabe zu Die furchtlosen X-Men 14 (Panini)

Verlag Panini Format Heft Marke X-Men Storyline X-Men Heftserie (2022) Storys X-Men (2021) 13 Zeichner C. F. Villa, Kris Anka, Matteo Lolli, Rain Beredo, Russel Dauterman Autor Gerry Duggan Seitenanzahl 36 Preis 4,99 € Veröffentlichung 18.04.2023

Die furchtlosen X-Men 14 besteht aus wieder aus nur einer einzelnen Story, die der originalen X-Men Heftserie entstammt. Wie üblich finden sich im Comic auch allerlei ergänzende Informationen und zu Beginn eine kurze Zusammenfassung der letzten Ereignisse. Den Abschluss bilden alternative Cover-Entwürfe.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Die Mutanten kommen nicht zur Ruhe. Nachdem die Hellfire Gala von den Veröffentlichungen rund um die Wiederbelebungsfähigkeiten der Mutanten überschattet wurde, konnten auf der Gala dennoch die neuen X-Men gewählt werden. Doch parallel entwickelte sich eine große Bedrohung für Krakoa und die Mutanten, denn unter der Führung von Druig identifizierten die Eternals sie als extreme Abweichung. Ihrer ureigenen Aufgabe folgend müssen sie solche Abweichungen beheben, womit sie den Plan fassten die Mutanten vollständig auszurotten. Hier empfiehlt sich ein Blick in die aktuellen Ausgaben von A.X.E. – Tag der Entscheidung, dem neuen Crossover-Event zwischen den Avengers, den X-Men und den Eternals.

Der Angriff der Eternals ist in vollem Gange. Die X-Men sind dabei Krakoa gegen das Hex zu verteidigen. Jean Grey spricht mit Ikaris, der sich, genau wie Sersei, von den anderen Eternals abgewandt hat. Er verrät ihr, wie es möglich ist, das Hex zu stoppen und erklärt sich auch bereit, ihnen Einlass zu der geheimnisvollen Anlage zu verschaffen. Gelingt es ihnen dem Hex die Energie zu entziehen?

Was droht den X-Men vom neu erschaffenen Celestial, dessen Geburt wir in A.X.E. – Tag der Entscheidung miterleben durften?

Charaktere und Erzähler:

Durch die neu gewählten X-Men verschieben sie die zentralen Charaktere etwas. In dieser Ausgabe sind es in erster Linie Jean Grey, Forge, Magik und Synch von den X-Men, sowie Ikaris von den Eternals. Auf gegnerischer Seite finden wir die Eternals des Hex und den neuen Celestial.

Zu Beginn des Comics findet sich für einen kurzen Moment ein Erzähler, der einem bei der Einordnung in den aktuellen Handlungsstrang hilft.

Fazit:

Die furchtlosen X-Men 14 zählt zu den kompakteren Ausgaben rund um die Mutanten. Die Ausgabe lässt sich zwar auch dann lesen, wenn man A.X.E. nicht aktiv verfolgt, doch in Kombination mit dem Crossover-Event kann man die Handlung des Comics besser in den gesamten Handlungsstrang einordnen. Gerade dann, finden wir hier eine sehr interessante Ergänzung, da diese Spezialoperation der X-Men ansonsten nur kurz am Rande erwähnt wird.

Wir sind gespannt, wie sich die Abenteuer der X-Men weiter entwickeln werden.

