Die furchtlosen X-Men 13 – Comic Review

Weiter geht es mit Die furchtlosen X-Men, nun mit Band 13, dieser trägt den Untertitel Gala mit Hindernissen. In unserer Review-Reihe schauen wir uns die neuen Abenteuer der Beschützer des Planeten an.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Allgemeines:

„Die jährliche Hellfire Gala steht auf dem Programm! Und gerade jetzt dringt Krakoas größtes Geheimnis an die Öffentlichkeit. Können die Mutanten dem Sturm der Entrüstung standhalten, der über sie hinwegfegt?

Eine neue Hellfire Gala mit der Wahl der neuen X-Men!

Mit Storys zum neuen Marvel-Event A.X.E.!“

Inhaltsangabe zu Die furchtlosen X-Men 13 (Panini)

Verlag Panini Format Heft Marke X-Men Storyline X-Men Heftserie (2022) Storys X-Men: Hellfire Gala (2022) 1 Zeichner C. F. Villa, Kris Anka, Matteo Lolli, Rain Beredo, Russel Dauterman Autor Gerry Duggan Seitenanzahl 76 Preis 7,99 € Veröffentlichung 21.03.2023

Die furchtlosen X-Men 13 besteht aus wieder aus nur einer einzelnen Story. Allerdings entstammt diese nicht der aktuellen X-Men Heftserie, sondern der separaten Serie X-Men: Hellfire Gala, entsprechend der originalen Heftreihe. Wie üblich finden sich im Comic auch allerlei ergänzende Informationen und zu Beginn eine kurze Zusammenfassung der letzten Ereignisse. Den Abschluss bilden alternative Cover-Entwürfe.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

In der letzten Ausgabe kamen einige Handlungsstränge zu einem zumindest vorläufigen Ende. Cylops konnte die Identität von Dr. Stasis aufdecken, er ist in Wahrheit Mr. Sinister. Doch trickreich wie eh und je hat er sich natürlich eine Fluchtmöglichkeit offen gehalten. Auf Gameworld gelang es den X-Ladys Cordyceps Jones aufzuhalten und so zumindest eine Gefahr für die Erde zu bannen.

Für diese Ausgabe wichtiger ist allerdings die Einordnung in Bezug auf die vergangene Hellfire Gala. Seit dieser ist nunmehr ein Jahr vergangen und so wird es Zeit für eine neue Wahl der X-Men.

Es ist Zeit für die zweite Hellfire Gala. Doch ungünstige Ereignisse überschatten dieses Marketing-Ereignis der Mutanten. Denn der Daily Bugle hat die Wiederbelebungsfähigkeiten der Mutanten öffentlich gemacht. Die Infos hat schlussendlich Cyclops durchsickern lassen, nachdem er es zunächst verhindert hatte (siehe vorherige Ausgaben). Darüber ist Emma Frost alles andere als begeistert und dementsprechend frostig verhält sie sich ihm gegenüber.

Auch die verstoßene Moira MacTaggert nimmt an der Gala teil, allerdings benutzt sie hierzu MJ Parker. Was führt sie wirklich im Schilde?

Aber trotz aller Hindernisse folgt die Gala ihrem geplanten Ablauf und auch die Gästeliste kann sich sehen lassen. Doch das wichtigste, am Ende bekommen wir das neue Team der X-Men präsentiert.

Am Ende der Story finden wir eine Überleitung zu A.X.E. Band 1, also besser nach diesem Band lesen.

Charaktere und Erzähler:

Da es sich in diesem Comic vor allem um die Hellfire Gala dreht, ist Emma Frost natürlich der zentrale Charakter. Aber auch Cyclops, Jean Grey, Synch und weitere Mutanten haben eine wichtige Rolle inne. Daneben erleben wir auch Auftritte von Tony Stark und Scarlet Witch. Auf der Seite der Widersacher der Mutanten stehen Dr. Stasis und Feeling im Mittelpunkt.

Einen Erzähler gibt es nicht, lediglich einige räumliche und zeitliche Einordnungen.

Fazit:

Ach die diesjährige Hellfire Gala in Die furchtlosen X-Men 13 ist wieder ein Highlight und bietet eine Plattform für die unterschiedlichsten Mutanten. Es gibt einige Hinweise auf die zukünftigen Handlungsstrenge und so dürfen wir gespannt sein, wie sich die Story der X-Men weiterentwickeln wird, insbesondere mit Blick auf A.X.E., dem Crossover zwischen Avengers, X-Men und Eternals.

