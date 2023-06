Der deutsche Streamer Rob2628 erreicht als erster Spieler weltweit Level 100 in Diablo 4 Softcore. Auch im Hardcore-Rennen ist momentan ein Deutscher ganz vorne.

Pünktlich zum Early Access Release startete das Rennen. Was am frühen Freitagmorgen um 1:00 Uhr begann, ist heute zu Ende gegangen. Weniger als 63 Stunden nach Release des Spiels hat der deutsche Streamer Rob2628 als erster Spieler weltweit Level 100 in Diablo 4 Softcore erreicht. Die reine Spielzeit (ohne Pausen) betrug 54:29h.

Patches beeinflussen das Rennen

Dabei spielte Rob einen Whirlwind Barbaren Build. Im Rennen um Platz 1 hatte er zeitweise einen Vorsprung von bis zu 5 Leveln. Gegen Ende schmolz der Vorsprung allerdings auf 1 Level vor dem Zweitplatzierten.

Das lag auch an den Patches, die Blizzard während dieser Zeit live schaltete. Denn von diesen Anpassungen am Balancing war der Barbar am stärksten betroffen.

So wurde zum Beispiel der Zugewinn an Schadensreduktion des Challenging Shouts pro Level halbiert. Auch der kritische Trefferwert des Dire Whirlwind Aspekts wurde in seiner Effektivität massiv heruntergesetzt. Zuletzt wurde außerdem die Mechanik, die es erlaubte, mit dem Gegenstand Gohr’s Devastating Grips Schaden in Millionenhöhe zu verursachen, mehr oder weniger entfernt.

Hardcore

Neben den Softcore-Spielern sind auch die Hardcore-Spieler auf der Jagd nach Level 100. Auch hier ist ein Deutscher ganz vorne. Streamer wudijo steht momentan mit seinem Level 84 Jäger auf Platz 1. In Hardcore kann jedoch jederzeit alles vorbei sein. Denn einmal gestorben, muss man wieder von vorne beginnen. Auch wudijo hatte während seines Runs bereits einige brenzlige Situationen wie diese hier.

Wenn Ihr den Rest des Hardcore-Rennens mitverfolgen wollt, könnt ihr das auf dem DiabloBuilds Twitch Kanal tun. Hier seht Ihr immer live die aktuellen Ranglisten.

Haltet die Augen offen. Wir werden in den kommenden Tagen noch einige Inhalte zu Diablo 4 für Euch bereithalten. Ihr könnt Euch jetzt schon in unserem Artikel zu interaktiven Karten einige hilfreiche Ressourcen für Euren eigenen Diablo 4 Level 100 Run ansehen.

Viel Spaß dabei.