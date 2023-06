Daymare 1994 Sandcastle Demo ab sofort erhältlich

Das Prequel von Daymare: 1998, dem 2020 veröffentlichten Erstlingswerk vom italienischen Publisher Invader Studios, handelt wie der Titel schon sagt vor der Zeit des ersten Spiels. Und nun bekam Daymare: 1994 Sandcastle endlich eine spielbare Demo für den PC, die jetzt auf Steam erhältlich ist.

Nachdem der Release Termin erst noch einmal verschoben werden musste und der erste Teil vor allem im Gameplay einige Lücken aufwies, soll nun Teil 2 der Daymare Reihe viele Verbesserungen beinhalten. Auch interessante Neuerungen sind im neuen Teil erhalten. In der Story schlüpft ihr in die Rolle von Ex Spionin Dalila Reyes. Diese arbeitet mittlerweile für die Sondereinheit H.A.D.E.S (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search). Ihr müsst den Aktivitäten eines düsteren Kults auf die Schliche kommen. Dabei trefft ihr in beklemmender Atmosphäre natürlich zwangsläufig auf feindselige Kreaturen, die euch das Leben streitig machen wollen und mit ausgefeilter Waffentechnik zur Strecke gebracht werden müssen.

Ihr dürft euch also auf packenden Survival Horror mit Nostalgiefaktor freuen, der mit ein paar erfrischend neuen Elementen ausgestattet ist. Offizielles Gamerelease ist für den 30.August 2023 angekündigt und Daymare: 1994 Sandcastle ist für alle aktuellen Konsolen in Entwicklung. Allerdings ist die Switch-Fassung aktuell noch nicht terminiert.

Weitere Infos erhaltet ihr auf der offiziellen Homepage

Quelle: Invader Studios