Connetix Tiles Pastel Geometry Pack – Test/Review

Magnetische Bauelemente gibt es in verschiedenen Formen, Connetix Tiles hat sich hier auf Bauelemente in unterschiedlichen geometrischen Formen spezialisiert. Das neue Connetix Tiles Pastel Geometry Pack umfasst nun verschiedene Drei- und Sechsecke in eleganten Pastellfarben.

Über Connetix Tiles:

Connetix Tiles startete 2019 und wurde von zwei Familien gegründet. Motiviert durch das Interesse der Kinder an magnetischen Bauelementen entwickelten sie eine eigene Version mit starken Magneten sowie hoher Stabilität und Sicherheit. Durch die Verwendung von ungiftigem ABS-Kunststoff, frei von BPA, Blei und Phthalaten eignen sich die Bauelemente von Connetix Tiles für Kinder ab 3 Jahren. Ein freies Kombinieren der Bauelemente ermöglicht gewissermaßen ein Mitwachsen mit dem Kind, da die Bauprojekte nach und nach komplexer werden können. Es gibt Sets in verschiedenen Größen, um zweidimensionale und dreidimensionale Modelle zu verwirklichen. Aber auch Fahrzeuge und Kugelbahnen lassen sich bauen.

Connetix Tiles und Magnetismus:

Das Bauen mit den Connetix Tiles funktioniert ganz ohne Steck- und/oder Klemmverbindungen, sondern basiert auf Magnetismus (mehr zum Magnetismus findet ihr in unserer Review zu Geomag Glow). In den Rändern der Platten sind hierzu kleine Magnete eingearbeitet, die eine kräftige, aber dennoch flexible, Verbindung der einzelnen Platten ermöglichen. Zwar verfügen die Magneten über die größte Haltekraft, wenn man die Platten senkrecht oder waagerecht aneinander setzt, ein freies Bewegen ist aber dennoch möglich. So erhält man große Freiheiten beim Bauen, denn man kann die Platten nicht nur zweidimensional, sondern auch dreidimensional anordnen. Anders als bei Geomag steht hier jedoch weniger der STEM-Aspekt des Magnetismus im Vordergrund, sondern mehr das Erschaffen von Objekten sowie das Spiel mit Farben und Formen.

Das Connetix Tiles Pastel Geometry Pack:

Der Lieferumfang des Connetix Tiles Pastel Geometry Pack besteht aus 40 Platten in drei verschiedenen Geometrien und vielen unterschiedlichen Farben. So finden sich im Lieferumfang 8 Sechsecke, 16 gleichseitige und 16 gleichschenklige Dreiecke. Die Farben orientieren sich an Pastelltönen entlang des Regenbogens. Darüber hinaus findet sich noch ein Inspiration Book im Lieferumfang. In diesem finden sich für die unterschiedlichen Connetix-Tiles-Produkte einige Beispielobjekte.

Alle Platten in diesem Set sind farbig, aber dennoch transparent ausgeführt. Bedingt durch die besondere Geometrie eignen sie sich besonders gut für zweidimensionale Objekte, die sich an Mandalas orientieren. Aber auch dreidimensionale Objekte lassen sich hier realisieren. Bewegliche Elemente, wie Räder, gibt es nicht im Lieferumfang.

Natürlich sind alle Connetix-Tiles-Produkte miteinander kompatibel. Teilweise wird es aber bedingt durch die jeweiligen Geometrien Einschränkungen dabei geben, welche Formen sich gut miteinander verbinden lassen. Neben Platten mit anderen Geometrien und Farben gibt es auch Funktionselemente, zum Beispiel für Fahrzeuge oder sogar auch Kugelbahnen.

Dann bauen wir mal:

Beim Bauen mit den Platten fällt direkt das einfache Verbinden auf. Die magnetischen Verbindungen halten fest zusammen, lassen sich aber auch von Kindern problemlos trennen. Hier ist die Abstimmung wirklich sehr gut gelungen. Ebenfalls fällt direkt auf, dass auch kleinere Kinder bedacht wurden und alle Platten über abgerundete Ecken verfügen.

Die magnetische Verbindung der Elemente ermöglicht ein sehr schnelles Bauen. Man muss die Elemente nur grob annähern, dann werden sie schon über den Magnetismus passend aneinander gezogen. Durch die Kombination mehrerer einzelner Magnete in den Seiten der Platten ist stets eine korrekte Ausrichtung sichergestellt. Durch eine abwechselnd gepolte Anordnung der Magnete in den Platten ziehen sich diese nur richtig an, wenn man Seiten deckungsgleich ausrichtet, ein versetztes Anordnen ist durch Abstoßungseffekte gleich gepolter Magnete nicht möglich.

Getestet habe ich das Bauen gemeinsam mit meiner fünfjährigen Tochter. Für sie war es direkt sehr intuitiv, wie die Platten verbunden werden. Nach den ersten einfachen, zweidimensionalen Strukturen begann sie so direkt damit auch dreidimensionale Objekte aufzubauen. Besonders die Sechsecke bieten hier in Verbindung mit den gleichschenkligen Dreiecken interessante Möglichkeiten. Die so gebauten Körper erinnern stark an Kristalle, besonders durch die Formgebung der Platten. Hier ergeben sich in Kombination mit Licht auch tolle Effekte. Hier wären Platten mit integrierten LEDs sicherlich ein großes Highlight, so könnte man sich kreative und effektvolle Lampen selber bauen und immer wieder verändern. Aber mit ein paar LEDs und Kabeln kann man hier natürlich auch selber aktiv werden. Besonders gut gefiel meiner Tochter auf jeden Fall das Bauen von dreidimensionalen Objekten, zweidimensionale Objekte im Stil von Mandalas sind sicherlich eher für Erwachsene von Interesse.

Da eine magnetische Verbindung im Vergleich zu Steck- oder Klemmverbindungen über mehr Freiheitsgrade verfügt, sind sie natürlich auch anfälliger für Scherbewegungen. Anders ausgedrückt, trägt man die auf den Fotos abgebildeten dreidimensionalen Körper muss man durchaus vorsichtig sein.

Fazit:

Das Connetix Tiles Pastel Geometry Pack bietet sehr interessante Möglichkeiten zum kreativen Bauen. Die magnetisch verbundenen Platten sind eine willkommene Abwechslung von den sonst im Kinderzimmer üblichen Klemmbausteinen und geben den Kindern hier ganz neue Möglichkeiten kreativ Objekte zu erschaffen. Im pädagogischen Sinne helfen sie so bei der Förderung von Kreativität, aber auch bei der räumlichen Vorstellungsgabe. Der Bezug zwischen Fläche und Körper wird so leichter nachvollziehbar, besonders wie sich dreidimensionale Körper aus zweidimensionalen Flächen zusammensetzen.

Die Qualität der magnetischen Platten ist wirklich hervorragend. Nicht nur die Farbgebung ist in Verbindung mit der Transparenz fehlerfrei, auch alle Kanten sind sauber verarbeitet und abgerundet. Besonders mit Blick auf das Verletzungspotential für spielende Kinder sehr wichtig. Durch die Verwendung von lebensmittelechten und BPA-freien Kunststoffen muss man sich auch keine Sorgen machen, ob sich Inhaltsstoffe ablösen können. Die Magneten sind sicher im Gehäuse verkapselt und lassen sich nur herausbekommen, wenn man eine der Platten zerstören würde.

In Deutschland ist das Connetix Tiles Pastel Geometry Pack aktuell ab etwa 64,95 € zzgl. Porto erhältlich. Vergleicht man den Preis mit den sonst gängigen Klemmbausteinen sicherlich kein Schnäppchen. Allerdings darf man die Materialwahl nicht außer Acht lassen, denn hier kommen durchgängig hochwertige Materialien zum Einsatz, die durchaus den Preis treiben. Besonders zu nennen sind hier die Magnete, die nach Neodym-Magneten aussehen. Diese Magnete sind bekanntlich sehr teuer und tragen so sicherlich nicht unwesentlich zum Preis bei. Da das Bauen mit den Platten wirklich viel Spaß macht und interessante Möglichkeiten bietet, können wir das Set besonders für Kinder mit großem Interesse an Farben, Formen und Bauen empfehlen..

