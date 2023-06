A.X.E. – Tag der Entscheidung 4 – Comic Review

In diesem neuen Marvel-Crossover treffen die unsterblichen Eternals, die nunmehr ebenfalls unsterblichen X-Men und die Avengers aufeinander. Weiter geht es mit unserer Review zu A.X.E. – Tag der Entscheidung 4, dieser Band trägt den Untertitel Im Schatten des Untergangs.

Allgemeines:

„Der Krieg zwischen X-Men und Eternals hat die Welt an den Rand des Untergangs gebracht. Ein wiedererweckter Gott richtet über die Erdenbewohner, und womöglich ist nur ein ehemaliger Avenger aus den Reihen der Eternals die Rettung des Planeten.

Von Top-Autor Kieron Gillen (X-Men, Eternals, Star Wars, Thor).

Der Höhepunkt des Events mit den Avenegrs, X-Men und Eternals!“

Inhaltsangabe zu A.X.E. – Tag der Entscheidung 4 (Panini)

Verlag Panini Format Heft Marke Avengers, X-Men Storyline A.X.E. – Tag der Entscheidung Storys A.X.E.: Judgment Day 4-5 Zeichner Valerio Schiti Autor Kieron Gillen Seitenanzahl 52 Preis 5,99 € Veröffentlichung 09.05.2023

Der vierte Band von A.X.E. – Tag der Entscheidung besteht erneut aus zwei Storys, entsprechend zwei Originalausgaben, der Judgment-Day-Serie. Zum Ende der Ausgabe finden sich zudem noch einige Variant-Cover-Entwürfe.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Die Ereignisse überschlagen sich weiter. Zunächst haben die Eternals unter Druig die Mutanten als extreme Abweichung identifiziert, da sie es nun auch geschafft haben den Tod zu überlisten. So begannen sie mit einer Reihe von Großangriffen auf Krakoa. Da jedoch nicht alle Eternals Druig folgen, half ihnen Ikaris dabei einen Teil des Angriffs zu stoppen. Die Priesterinnen Ajak und Makkari erweckten zusammen mit dem entführten Mr. Sinister und Tony Stark den Celestial, der den Avengers Mountain bildete, wieder zum Leben. Jedoch führte dies nicht zum gewünschten Ergebnis und nun bleiben Menschen und Mutanten nur noch 24 Stunden bis über sie gerichtet wird.

Progenitor ist dabei über Menschen und Mutanten zu richten. Avengers und X-Men arbeiten gemeinsam mit ihren Unterstützern bei den Eternals an einem Plan, um die Welt zu retten. Dabei soll ihnen Eros retten, den sie aus der Ausgrenzung befreit hatten. Er trifft sich mit den Entscheidern der Staaten der Erde, um einen Plan auszutüfteln, mit dem sie den Celestial positiv stimmen können. Doch wird es ihnen gelingen, ihn zu überzeugen? Schaffen sie es an allen Widersachern vorbei, die Druig ihnen entgegenschickt? Eins wollen wir verraten, in diesem Kapitel wartet ein gewaltiger Showdown auf uns…

Progenitor hat geurteilt und das Schicksal der Welt scheint besiegelt. Doch damit wollen sie Avengers, X-Men und Eternals nicht zufriedengeben. So arbeiten sie schließlich gemeinsam an einem Plan, um die Welt vielleicht doch noch zu retten. Wird es ihnen gelingen? Doch was bleibt nach all der Zerstörung durch Uranos und Progenitor noch übrig von der Erde?

Charaktere und Erzähler:

Im Mittelpunkt dieser Ausgabe stehen Avengers, Eternals und X-Men, zu viele, um sie alle beim Namen zu nennen. Doch am wichtigsten sind hier sicherlich Captain America und Eros zu nennen.

Wie in der vorherigen Ausgabe auch, tritt Progenitor wieder als Erzähler der Geschichte auf.

Fazit:

A.X.E. – Tag der Entscheidung 4 ist ein wahres Actionspektakel. So bietet diese Ausgabe viele atemberaubende Kämpfe, aber auch eine spannende Handlung, die mit vielen Überraschungen aufwarten kann. Die Ausgabe endet mit einem großen Cliffhanger und so können wir es kaum erwarten, wie die Handlung im Finale enden wird.

