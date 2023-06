A.X.E. – Tag der Entscheidung 2 – Comic Review

In diesem neuen Marvel-Crossover treffen die unsterblichen Eternals, die nunmehr ebenfalls unsterblichen X-Men und die Avengers aufeinander. Weiter geht es mit unserer Review zu A.X.E. – Tag der Entscheidung 2, dieser Band trägt den Untertitel Der Krieg beginnt.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Allgemeines:

„Ein Krieg zwischen den Eternals und den unsterblichen X-Men scheint unausweichlich. Also greifen Tony Stark und seine Avengers-Kollegen zu extremen Mitteln, um von Sersi mehr über den bevorstehenden Konflikt und das Treiben der Eternals herauszufinden.

Die Eternals greifen die X-Men auf Krakoa an!“

Inhaltsangabe zu A.X.E. – Tag der Entscheidung 2 (Panini)

Verlag Panini Format Heft Marke Avengers, X-Men Storyline A.X.E. – Tag der Entscheidung Storys A.X.E.: Judgment Day 1 Zeichner Valerio Schiti Autor Kieron Gillen Seitenanzahl 44 Preis 5,99 € Veröffentlichung 04.04.2023

Band 2 von A.X.E. – Tag der Entscheidung besteht aus nur einer Story, entsprechend einer Originalausgabe. Zum Ende der Ausgabe finden sich zudem noch einige Variant-Cover-Entwürfe.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

In der ersten Ausgabe haben die Eternals, angeführt von Druig, die X-Men als extreme Abweichung identifiziert. Da ihre ureigene Aufgabe darin besteht, extreme Abweichungen zu vernichten (das dritte Prinzip), planen sie nun also die Vernichtung aller Mutanten. Parallel dazu verfolgen die Eternals aber auch noch weitere Pläne, einer davon ist die Erschaffung eines Celestials. Einen Teil dieser Geschichte findet man auch in Die unsterblichen X-Men 1.

Die Avengers ahnen, dass die Eternals etwas im Schilde führen. Denn durch vergangene Ereignisse ist Tony dazu übergangen, die Eternals zu überwachen. Hierzu erhoffen sie sich einige Informationen von Sersei, ohne jedoch zu wissen, dass sie sich von ihrem Volk losgesagt hat. Währenddessen holt sich Druig die Zustimmung des Uni-Minds zu seinen Plänen ein. Schließlich beginnt ein groß angelegter Psy-Angriff auf alle Telephaten und den Stillen Rat im Besonderen. Gleichzeitig erfolgt auch ein physischer Angriff Krakoa. Aber auch Arakko trifft es, denn Druig hat Uranos für eine Stunde aus der Ausgrenzung entlassen…

Doch nicht alle Eternals sind mit dem Krieg gegen die Mutanten einverstanden. Neben Sersei und ihren Freunden haben auch Ajak und Makkari andere Pläne, die wir schon in vorherigen Comics kennengelernt haben. Um ihren Gott zu erschaffen, brauchen sie das richtige Material, was passt da besser als die Deviant-Überreste, in denen die Avengers ihre neue Basis errichtet haben…

Charaktere und Erzähler:

Nachdem in der vorherigen Ausgabe insbesondere die Eternals im Vordergrund gestanden hatten, sind nun die X-Men und Avengers stärker im Fokus der Handlungen. Auf der Seite der Gegenspiele ist natürlich Druig weiterhin der Mittelpunkt, mit gewisser Hilfe von Uranos.

Wie auch in der aktuellen Eternals-Serie tritt auch hier immer wieder die Maschine, der die Eternals dienen, in ihrer Rolle als Erzähler auf.

Fazit:

A.X.E. – Tag der Entscheidung 2 führt die Handlung des neuen Marve-Crossovers spannend fort. Man kann diese Serie auch einzeln lesen und gut folgen, es ist jedoch von Vorteil, wenn man auch die anderen aktuellen Comic-Serien verfolgt. Denn sowohl bei den X-Men, als auch bei den Eternals gibt es viele Bezüge zur aktuellen Handlung.

Wir sind gespannt, wie sich die Handlung in den folgenden vier Ausgaben entwickeln wird.

Der Comic wurde Game2Gether von Panini für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.

Quellen: Panini ↗