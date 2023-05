Warhammer 40.000: Boltgun: Gameplaytrailer vorgestellt

Kurz vor Release am 23. Mai 2023 gibt es nochmal was auf die Augen, denn für Warhammer 40.000: Boltgun wurde der erste Gameplaytrailer veröffentlicht.

Als blutige und explosive Hommage an die Retroshooter Eurer Kindheit angekündigt, präsentiert sich Warhammer 40.000: Boltgun im Gameplaytrailer gewohnt martialisch.

Publisher Focus Entertainment und Entwickler Auroch Digital gewähren Euch im aktuellen Trailer tiefe Einblicke in das Spielgeschehen. Ihr könnt übrigens bereits jetzt schon Eure Vorbestellung platzieren und dann direkt am Erscheinungstag, am 23. Mai 2023 auf PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC losspielen.

Dann macht Euch mal bereit für Boltgun. Der „Boomer Shooter mit Dauerfeuer Modus“ feiert die „Auferstehung der glorreichen Zeit der Shooter“. Ihr schlüpft in die Haut eines mächtigen Sternguard Veteranen. Ausgerüstet mit tödlichem Arsenal stürzt Ihr euch kopfüber in das düstere Warhammer 40,000-Universum.

Features

Boltgun verspricht die perfekte Mischung aus Warhammer 40.000, klassischem Egoshooter-Gameplay und die stilvolle Optik eines Retro-Shooters aus den 90ern.

Spiele einen kampferprobten Space Marine auf einer gefährlichen Mission durch die Galaxie. Bekämpfe die Chaos Space Marines und außerdem die Dämonen des Chaos.

Entfessele Dein verheerendes Space Marine-Arsenal. Renne, springe und stürme durch riesige Level, um die schlimmsten Ketzer in der ganzen Galaxie zu vernichten.

Tauche ferner ein in ein instinktives Kampferlebnis, komplett mit brutal befriedigendem Gunplay, hoher Mobilität und eimerweise Blut.

Dominiere das Schlachtfeld mit der ehrfurchtgebietenden Feuerkraft und dem verheerenden Arsenals eines Space Marines. Erlebe außerdem die ultimative Hommage an Retro-Shooter und erlebe die stilvolle Grafik in Verbindung mit flüssigem, modernem Egoshooter-Gameplay.

Noch mehr Infos findet Ihr übrigens auf der offiziellen Homepage.

Quelle: PM Focus Entertainment