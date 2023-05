Star Citizen Gewinnspiel – Drake Vulture

Die eigentlichen Stars im Sifi Epos Star Citizen sind ganz klar die Raumschiffe. Diese können Spieler auch für Echtgeld kaufen um die Schiffe direkt zum Spielen freizuschalten. Zusammen mit Star Hangar verlosen wir das Verwertungs-Schiff „Drake Vulture“ mit LTI.

Mit diesem genialen Schiff könnt ihr nicht nur den Weltraum vom Schrott befreien sondern auch ordentlich Ingame Kohle verdienen um euch praktisch im Handumdrehen jedes andere Schiff zu erwirtschaften.

#Werbung – Dieser Preis wurden uns freundlicherweise von „Star Hangar“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Der Gewinner erhält das Ingame Item/Raumschiff Drake Vulture mit LTI (Lebenslanger Versicherung).

Über Star Hangar:

Star-Hangar.com ist eine Webseite, bei der ihr Inhalte und vor allem Raumschiffe aus Star Citizen kaufen könnt. Die Schiffe bekommt ihr prinzipiell direkt bei Roberts Space Industries (Star Citizen) angeboten, aber oft nur für kurze Zeit und danach nur noch auf Marktplätze. Dank Star Hangar könnt ihr den verpassten Kauf nachholen und mit euerem Traum-Raumschiff(Flight Ready) sofort loslegen.

FAQ:

Wie erhalte ich mein Schiff wenn ich gewonnen habe?

Du erhälst eine Email von Star Hangar mit einem Link. Diesen Gifting-Link kopierst du in den Browser wo du auch in deinem RSI Account eingeloggt bist. Nach Ausführung des Links wird das Schiff automatisch in deinem Account aktiviert und unter „My Hangar“ angezeigt.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 15.06.2023, 23:59 Uhr