Die Entwickler von World of Tanks starten ein interstellares Kräftemessen und schicken die Kommandanten auf den Mars. Die Sci-Fi-Schlacht in World of Tanks bringt Euch vom 11. bis 22. Mai auf die mysteriöse Marsoberfläche. Mit dem speziell entwickelten Forschungsfahrzeug könnt Ihr fremde Welten erobern und Euch in epische Kämpfe stürzen.

Mit einer neuen Reihe von Fertigkeiten und Power-Ups bekommt Ihr die Möglichkeit, Eure Fähigkeiten im Weltall unter Beweis zu stellen. Übernehmt die Kontrolle über das von Außerirdischen geschaffene „Objekt“ in der Mitte der Karte. Trefft Eure Gegner mit Impulskanonenschüssen oder rammt sie einfach in die Vergessenheit. Nutzt dabei die Vorteile von Stärkungszaubern, die einen gewaltigen Vorteil im Gefecht garantieren.

Das mysteriöse außerirdische „Objekt“, wartet in der Mitte der Karte inmitten eines alten Kraters mit einem seltsamen Terrain. Neben dem ikonischen roten Marsstaub gibt es außerdem viele Hindernisse, tiefe Abgründe, komplexe Felsformationen und gefährliche Tümpel mit ätzender Säure. Vergesst aber nicht, die Landschaft zu genießen, denn die Ränder des Gebiets bieten Euch atemberaubende Ausblicke.

Erforscht den Mars mit Eurem eigenen Mars Rover. Dieses innovative Forschungsfahrzeug mit sechs Rädern ist speziell für dieses gefährliche Terrain gebaut. Ausgestattet mit der fortschrittlichen Impulskanonen-Technologie setzt Ihr Eure Gegner mit Leichtigkeit außer Gefecht. Euer Rover steht übrigens nach jeder Zerstörung wieder einsatzbereit auf dem Spielfeld.

Aber es geht nicht nur um den Kampf. Das Event kommt mit speziell eingespielten Soundtracks daher, die das kosmische Spielerlebnis auf die nächste Stufe heben. Außerdem warten Premium-Spielzeit, Anleihen, neue Ausrüstung und eine Menge neuer Mars-Anpassungen als Belohnung.

Macht euch also bereit für die Sci-Fi-Schlacht in World of Tanks. Brecht zum roten Planeten auf und erlebt ein interstellares Abenteuer.

Mehr Informationen findet Ihr natürlich auf der offiziellen Homepage.

Das Video zur kommenden Veröffentlichung gibt es hier:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: PM Wargaming.net

Mehr zur World of Tanks findet Ihr in unserem News-Bereich.