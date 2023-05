Noctua NA-FH1 – ein neuer 8-Kanal Fan-Hub

Die Lüfterspezialisten von Noctua präsentieren mit dem NA-FH1 nun einen 8-Kanal Fan-Hub. So ist es möglich, bis zu acht PWM-Lüfter über nur einen PWM-Mainboard-Anschluss zu betreiben.

Der Noctua NA-FH1 im Detail:

Unterstützt werdem vom neuen Fan-Hub Lüfter mit 12 V oder 5 V Betriebsspannung, die über einen 4-Pin-PWM-Anschluss oder einen 3-Pin-Anschluss verbunden werden. So besteht die Aufgabe des Fan-Hubs darin, die Ansteuerungsignale von einem Anschluss an acht Lüfter zu verteilen und die Lüfter dabei mittels eines Sata-Anschlusses auch mit Strom zu versorgen. Das Steuersignal kann entweder von einem PWM-Mainboard-Anschluss oder einem externen Controller bereitgestellt werden. Somit eignet sich der Fan-Hub auch für Anwendungen außerhalb der PC-Welt.

„Zwar herrscht am Markt kein Mangel an Lüfter-Hubs, doch viele Modelle weisen Mängel in Sachen Funktion und Sicherheit auf“, erklärt Roland Mossig (Noctua CEO). „Nicht nur die PWM-Steuerung und RPM-Überwachung sind vielfach unzuverlässig, den meisten Modellen fehlen auch Schutzschaltungen gegen Überstrom oder Kurzschlüsse, was bei der Stromversorgung über S-ATA gefährlich sein kann. Hier kommt der NA-FH1 ins Spiel: ein sicheres, zuverlässiges Qualitäts-Produkt für die Stromversorgung und Regelung von bis zu acht Lüftern.“

Der NA-FH1 kann mehr, als einfach nur ein Steuersignal auf acht Lüfter aufzuteilen. Denn er verfügt über Schaltungen zur Verbesserung der Signalqualität, um eine zuverlässige Ansteuerung sicherzustellen. Aber auch ein Schutz vor Überspannungen und Kurzschlüssen ist gegeben. Hierzu kommen Schutzschaltungen und zurücksetzbare Polysicherungen zum Einsatz. Die Stromversorgung kann bis zu einer Gesamtleistung von 24 W auch allein über den 4-Pin-PWM-Anschluss erfolgen, für höhere Leistungen bis 54 W wird der SATA-Anschluss benötigt. Die Schaltung nutzt den SATA-Anschluss bevorzugt zur Stromversorgung. Eine Befestigung im Gehäuse erfolgt magnetisch.

Weitere Details finden sich bei Noctua.

Preis und Verfügbarkeit:

Der Noctua NA-FH1 ist ab sofort zu einem UVP von 34,90 € verfügbar.