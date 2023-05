Mining komplett neu! Rebalancing ab Star Citizen Alpha 3.19

Star Citizen ist ein Spiel, das später vollgepackt mit Gameplay-Möglichkeiten sein wird. Von Transportdiensten über Geheimdienste, Spionage, Passagiertransport, Kopfgeldjagd, Piraterie bis hin zu Fracht, Handel und natürlich Erkundung: „Vielfalt“ ist der zweite Name des Sandbox-MMORPGs. Allerdings sind bis heute nur wenige Gameplay-Loops tatsächlich implementiert. Einer der ältesten und bis ins kleinste Detail ausgearbeiteten ist das so genannte „Mining“-Gameplay. Und Mining wird in Star Citizen Alpha 3.19 komplett auf den Kopf gestellt!

„Mining“ – zu Deutsch: Bergbau – wurde mit dem Patch Alpha 3.2 in das Spiel implementiert. Das war am 30. Juni 2018, also vor knapp fünf Jahren. Das scheint eine lange Zeit zu sein, in der das Gameplay eigentlich perfekt sein sollte? CIG – der Entwickler Cloud Imperium Games – wäre nicht CIG, wenn sie sich nicht ständig selbst in Frage stellen würden. Und offenbar waren sie mit dem aktuellen Entwicklungsstand des Minings nicht zufrieden. Denn aus den Patch Notes zum PTU Build von Alpha 3.19 geht hervor, dass das gesamte Gameplay umgekrempelt wird, und zwar grundlegend.

Planung von langer Hand

Tatsächlich geschieht dies nicht ohne Ankündigung, auch wenn CIG diese sehr weitreichende Änderung zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr zurückhaltend kommuniziert. In der wöchentlichen Show „Inside Star Citizen“ Mitte Februar 2023 sprach Lead Systems Designer Thorsten Leimann über die Pläne, das Mining anzupassen und zu verbessern.

Neue Materialien, so erzählte er, sollen hinzukommen und bestehende Materialien sollen besondere Aspekte erhalten. Die sollen einige der sogenannten „Minables“ besonders wertvoll machen. Für deren Abbau komme man dann aber nicht um den Einsatz eines Multicrew-Raumschiffs herum; im aktuellen Fall die Argo MOLE. Aber auch der Abbau nur mit dem Handheld power tool, dem Pyro RYT Multi-Tool, soll sich lohnen, wenn man tief in den Höhlen der Planeten und Monde nach verborgenen Schätzen sucht.

Alles neu beim Mining

Nun ist es also soweit. Mining in Star Citizen Alpha 3.19 erfährt eine Generalüberholung. Die im Februar erstmals angekündigten Änderungen am ältesten, zivilen Gameplay-Element von Star Citizen stehen kurz vor der Live-Schaltung. Schauen wir uns also genauer an, was CIG in den Patch Notes schreibt.

Die Überarbeitung des Bergbaus läuft unter dem Arbeitstitel „Mining Balancing v01“. Die Versionsnummer 01 deutet darauf hin, dass es sich um den allerersten Versuch eines Rebalancings handelt und noch einige weitere bis zur Versionsnummer 1.0 folgen werden.

CIG schreibt einleitend:

Mit der Version 3.19 werden sowohl Schiffs- als auch FPS-Bergbau mit weitreichenden Balancing-Änderungen an den Verkaufspreisen, der Effektivität und den Kosten des Raffinierens, den Komponentenwerten, der Effizienz des Multi-Crew-Bergbaus, Schwierigkeitsgraden und der Masse größerer Asteroiden, der Ressourcenverteilung sowie dem Hinzufügen neuer abbaubarer Materialien aktualisiert. Das Ziel von 3.19 ist es, den Multi-Crew-Bergbau attraktiver zu machen und alle Rohstoffe gleichmäßig zu verteilen, damit sie alle lukrativer sind anstatt nur einige wenige.

Wir verstehen also, dass wirklich von Grund auf alle Aspekte auf dem Prüfstand stehen. Nicht die Mechanik, sondern alle Werte, seien es Risikofaktoren, Verschleiß, Effizienz, Werte von Komponenten, aber auch Rohstoffe; und sogar die Verteilung dieser Rohstoffe in der Welt von Star Citizen, vor allem wohl in den Asteroidenfeldern.

Mining Gameplay-Subloops

Im Folgenden geht CIG auf die einzelnen Gameplay-Subloops des Minings ein.

FPS-Mining

Es wird ein neues abbaubares Objekt („minable“) eingeführt, das nur in den neuen Höhlensystemen verfügbar ist und einen hohen Wert hat, um die Spieler zu ermutigen, mit ihren FPS-Tools außerhalb des Gefängnisses Mining zu betreiben.

Wie CIG schreibt, müssen die Spieler spezielle neue Höhlen finden und erforschen, um die sehr wertvollen abzubauenden Objekte zu finden. Kleiner Hinweis vorab: Dieses neue, sehr wertvolle „Minable“ heißt Janalit.

Weiter geht es mit den übergreifenden Änderungen des Mining-Gameplays.

Änderungen im Mining

Ressourcen

Konzept der abbaubaren seltenen Ressourcen:

Standard (Basisressource einer immer abbaubaren Ressource, Teil eines beliebigen Gesteins wie Eisen) Gewöhnlich (Chance, Teil des Gesteins zu sein, wie Beryll) Ungewöhnlich (Chance, Teil des Gesteins zu sein, wie Gold) Selten (Chance, Teil des Gesteins zu sein, wie Quantanium)



Ein eigener Ort für Ressourcen, die die Standard-Seltenheit haben (wie Arial mit Eisen und Quarz)

Aktualisierte Eigenschaften für Ressourcen (jede Ressource sollte die Eigenschaften des Gesteins basierend auf ihrer Menge beeinflussen)

Aktualisierte Masse für Minables (die Zusammensetzung der Ressource beeinflusst die Masse des Gesteins)

Mehr verschiedene Gesteinsgrößen und -massen

Kleine Felsen, die nicht geknackt werden müssen, bis hin zu massiven Felsen, die zum Aufbrechen mehrere Spieler erfordern

Zusätzliche Gesteinsarten mit einzigartigen Chancen für Ressourcenzusammensetzungen

Diamanten sind vorübergehend entfernt