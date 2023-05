Miasma Chronicles – Der Launch-Trailer ist da

Heute geht nicht nur Warhammer 40,000K: Boltgun an den Start, sondern auch das Taktik-Abenteuer Miasma Chronicles. Und auch hier gibt es natürlich einen entsprechenden Launch-Trailer!

In dem taktischen Abenteuer liegt die Welt wegen einer eigenartigen Substanz namens Miasma in Trümmern, eine Masse die den Planeten verzehrt hat und den letzten Rest der Menschheit bedroht. In der Bergbaustadt Sedentary kommt ein junger Mann namens Elvis in den Besitz eines Handschuhs, mit dem er das Miasma seinem Willen unterwerfen kann. Zusammen mit seinem Roboter-Bruder Diggs machen sich die beiden in dieser Coming-of-Age-Geschichte auf, das Geheimnis um das Miasma zu lösen.

Die Spielerinnen und Spieler erwarten taktische, rundenbasierte Kämpfe mit einer Gruppe menschlicher und roboterhafter Helden. Um in den strategischen Begegnungen die Oberhand zu gewinnen, müssen Stealth, Umweltfaktoren und Elvis‘ Handschuh clever genutzt werden. Während der Erkundung von New America können zudem Waffen und Fähigkeiten der gesamten Gruppe verbessert werden. Die Welt von Miasma Chronicles bietet Kleinstädte, ausgedehnte Wälder und Industriestädte voller Überlebender, die verschiedene Science-Fiction-Einflüsse vereinen.

Das postapokalyptische Taktik-Abenteuer ist ab sofort digital für PlayStation 5, Xbox Series X|S und auf PC über Steam und im Epic Games Store verfügbar. Eine physische Version des Titels wird ab dem 09. Juni 2023 im Handel erhältlich sein. Diese könnt ihr z.B. bei Amazon vorbestellen.