Die unsterblichen X-Men 1 – Der Zirkel der Mächtigen – Comic Review

Neben Die furchtlosen X-Men, wo besonders das aktuelle X-Men-Team im Fokus steht, erleben wir nun in Band 1 von Die unsterblichen X-Men weitere Abenteuer der unsterblichen Mutanten. Diese Storyline verläuft auch parallel zum Crossover-Event A.X.E., in dem X-Men, Avengers und Eternals aufeinander treffen.

Allgemeines:

„Das Stille Konzil lenkt die Geschicke der Mutantennation Krakoa. Aber ein Verrat hat die Gemeinschaft des Rates zerrüttet. Während Mr. Sinister im Geheimen unfassbare Intrigen spinnt, Magneto seinen Hut nimmt und Destiny das traurigste Kapitel ihres Testaments schreibt, bangt Emma Frost schlaflos um den Erfolg der zweiten Hellfire Gala. Doch am Horizont kündigt sich ein Konflikt an, der die Zukunft des ganzen Planeten infrage stellt.

Starautor Kieron Gillen und Zeichner Lucas Werneck fühlen den Mitgliedern des Konzils auf den Zahn und offenbaren, welche Motive jeden Einzelnen antreiben.

Ein neues Zeitalter für die X-Men bricht an!“

Inhaltsangabe zu Die unsterblichen X-Men 1 – Der Zirkel der Mächtigen (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke X-Men Storyline Immortal X-Men (2022) Storys Immortal X-Men 1-6 zentrale Charaktere Cyclops, Wolverine Zeichner Lucas Werneck, Michele Bandini Autor Kieron Gillen Seitenanzahl 172 Preis 20,00 € Veröffentlichung 21.02.2023

Die unsterblichen X-Men 1umfasst insgesamt sechs Storys der Originalausgaben, aufgeteilt in sechs Kapitel. Zu Beginn finden wir eine kurze Einleitung, die uns bei der Einordnung in die aktuelle Storyline hilft. Die einzelnen Geschichten werden durch Originalcover eingeleitet. Am Ende des Comics findet man noch einige Variant-Cover-Entwürfe.

Die Titel der einzelnen Storys lauten:

Die linke Hand Das ganze Leid der Menschheit Das neue Testament der Irene Adler Diamanten sind unvergänglich Meditation über das X Eine teuflische Party

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird. Allerdings haben wir bewusst einige Details der Handlung ausgelassen. Daher wird die Beschreibung der jeweiligen Storys nach und nach kürzer.

Um Krakoa ranken sich viele Geheimnisse, eines davon ist die Rolle von Moira MacTaggert bei der Gründung der Mutantennation. Schließlich baute Krakoa seinen globalen Einfluss schnell aus und auch der Mars wurde von den Mutanten besiedelt. Ein weiteres wichtiges Geheimnis ist die Fähigkeit der Mutanten zur Wiederbelebung ihrer gefallenen Kameraden. Doch ist dies nun bekannt geworden…

Die linke Hand:

Nach all den Jahren räumt Magneto seinen Platz im Stillen Konzil. So kommt es zu hitzigen Diskussionen darüber, wer nun den fehlenden Platz einnehmen soll. Die Vampirin und Hexe Selene bietet dem Rat ihre Dienste an, aber auch Hope, eine der Fünf, möchte den Platz einnehmen. Beide beginnen den Rat unter Druck zu setzen, schließlich hängt von Hope die gesamte Wiederbelebung gefallener Mutanten ab…

Gerade Hope zeigt hier, dass sie charakterlich würdig ist in Magnetos Fußstapfen zu treten, auch wenn das jetzt nicht nur positiv ist…

Das ganze Leid der Menschheit:

Selene ist eingeschnappt und lässt Krakoa von einem gigantischen Kaiju attackieren. Doch durch dessen Selbstheilungsfähigkeiten gibt es nur eine Möglichkeit es zu besiegen, die X-Men brauchen den Auflösungsbefehl aus Selens Gedächtnis. Auch wenn Selene eigentlich unsterblich ist, die X-Men verfügen über ein Metall, mit dem sich Projektile herstellen lassen, die auch für Unsterbliche tödlich sind. Schließlich kann man nach einer Wiederbelebung leicht in den Kopf desjenigen eindringen…

Die Mutanten beweisen erneut, dass sie zum Schutz von Krakoa zu allem bereit sind und keine Grenzen kennen.

Das neue Testament der Irene Adler:

In diesem Kapitel erfahren wir zunächst einiges über die gemeinsame Vergangenheit von Destiny und Mistique, die schon seit langer Zeit ein Paar sind. Ebenso lernen wir, welche wichtige Rolle Mistique für Destinies Fähigkeit die Zukunft zu sehen, einnimmt. Denn sie benötigt hierzu einen Fixpunkt…

Zwischen allen Intrigen und Kämpfen gibt es doch noch echte Verbundenheit…

Diamanten sind unvergänglich:

Das Stille Konzil betrachtet die Erinnerungen von Scott und erfährt dabei, wer wirklich hinter Dr. Stasis steckt, der wahre Nathaniel Essex. Der Nathaniel von Krakoa begibt sich sofort auf die Flucht, doch wird er schnell gestellt…

Meditation über das X:

Im Event A.X.E. identifizieren die Eternals die X-Men als extreme Abweichung und wollen sie daher von der Erde tilgen.

Während wir einiges über die Vergangenheit von Exodus erfahren, unternehmen die Eternals mit ihrem Uni-Mind einen psychischen Angriff auf das Stille Konzil. Destiny konnte mit einer Vision den Rat noch rechtzeitig vorwarnen. Aber eine Reaktion ist schon in der Planung… Allerdings wurde Nathaniel Essex von den Eternals entführt.

Eine teuflische Party:

Wir erfahren, was Nathaniel für die Eternals machen sollte, sie haben einen neuen Celestial erschaffen. Dieser sieht sich jedoch als Richter und Henker und bedroht so das Schicksal der ganzen Welt. Jedoch hat Sebastian Shaw schon einen Plan ausgeklügelt…

Charaktere, Stil und Erzähler:

Die zentralen Figuren variieren etwas von Story zu Story. Neben Hope, Exodus, Emma Frost, Destiny und Mistique, spielen auch Sebastian Shaw und Nathaniel Essex eine wichtige Rolle.

Als Erzählerperspektive dienen häufig die Gedanken einzelner Charaktere, dies wechselt immer etwas von Story zu Story.

Fazit:

Um Die unsterblichen X-Men 1 ohne größere Lücken verfolgen zu können, sollte man parallel auf jeden Fall Die furchtlosen X-Men und A.X.E.verfolgen. Hat man alle Hintergrundinfos, ist die Story deutlich einfacher zu verstehen und dann bietet dieser Band auch eine interessante Ergänzung der bekannten Stroyline mit besonderem Fokus auf die Mutanten von Krakoa.

Wir sind gespannt, wie sich die Geschichte in den kommenden Ausgaben weiterentwickeln wird.

