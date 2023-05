Die Invictus Launch Week 2953 in Star Citizen – Die Militärmesse der UEE Navy

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt um bei Star Citizen NEU einzusteigen. Die Invictus Launch Week 2953 verschafft Euch den passenden Überblick. Pünktlich zur Messe ist die Version 3.19 live gegangen. Diese Version hat viele Probleme behoben, die mit der Einführung des Persistenten Universums in Star Citizen einhergegangen sind.

Vom 19. bis zum 30. Mai 2023 findet die Invictus Launch Week 2953 in Star Citizen – die Militärmesse der UEE (United Empire of Earth) Navy statt. Dieses Mal in Area18 auf dem Planeten Arccorp.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Neben der eigentlichen Messe mit wechselnden Ausstellern, gibt es die Möglichkeit die verschiedensten Schiffe jeweils für 48 Stunden kostenfrei auszuleihen. Auch gibt es erneut ein Freefly Event, in dessen Zeitraum ihr auch ohne ein Spiel-Paket zu kaufen, Star Citizen ohne jede Einschränkungen testen könnt.

Aber auch bereits bestehende Citizens können dank des Freefly Events auf verschiedene Schiffe für den Zeitraum kostenfrei zurückgreifen.

Ebenfalls steht außerdem wieder eine geführte Tour durch eine aktiv im Dienst befindliche UEE Javelin, einem riesigen Zerstörer, auf dem Programm. Ebenso werden wir das vorbeifliegen des gigantischen Bengal Trägerschiffes, dem größten Schiff im Star Citizen Universum, erleben können.

Anreise

Um die Messe zu erleben, müsst ihr euch zunächst nach ArcCorp begeben, indem ihr dorthin reist. Ihr könnt aber auch für die Messe direkt auf dem Planeten und der Residenzzone Area18 spawnen.

Wir empfehlen euch die Raumstation Bajini Point als temporäre Heimat zu benutzen. Der Andrang zu Messezeiten in der Residenz Zone auf dem Planeten ist meist enorm – Staugefahr !!

Eine Anreise von der Raumstation zur Messe ist nur unwesentlich länger, dafür meist die sicherste Alternative. Vom Raumhafen, dem Riker Memorial, ist es nur eine Haltestelle mit der Bahn bis zur Messe. Zur Orientierung helfen euch die überall platzierten blauen Wegweiser die euch auf den Weg zum Invictus Messegelände geleiten. Gerne könnt ihr Euch auch das untenstehende Video anschauen, welches Euch den Weg auch erklärt.

Das imposante Convention Center ist ein massiver Rundbau mit einem Hauptgebäude in der Mitte. Das ist bereits bei einem Anflug aus dem All sichtbar. Allerdings ist eine Landung direkt am Convention Center aktuell nicht möglich, weshalb eine Anreise über den Raumhafen und die Bahn notwendig wird.

Was gibt’s wo zu sehen?

Im Vorbereich der Messe finden wir diverse UEE Werbestände, Möglichkeiten Ingame Souvenirs zu kaufen, einige Hersteller Shops sowie jede Menge patriotisches Flair. Hier lohnt sich ein Blick auf die künstlerisch in Szene gesetzten Schiffe und diverse Militärgegenstände. Die eigentlichen Messehallen sind nach einer Aufzugsfahrt erreichbar. An den verschiedenen Bildschirmen können wir entnehmen, welcher Hersteller sich in welcher Halle befindet.

Zudem findet ihr das komplette Event Programm, sowie eine umfangreiche Übersicht über alle Angebote, Spezial Warbond Rabatte, lohnende Upgrade’s und einiges mehr bei unserem Partner Karolinger.Games, auf deren Webseite und auch im Discord.

Die eigentlichen Messehallen sind je nach den ausstellenden Herstellern teils sehr gut gefüllt und nutzen auch die beiden Nebenhallen. Im Untergeschoss sind holografische Darstellungen für bald erscheinende Konzeptschiffe zu finden. Daher ist die Hallen Übersicht zu empfehlen, um nichts zu verpassen. In den Hallen selbst könnt ihr euch die dort ausgestellten Schiffe mit dem Halten der „F“ Taste und einem Klick, für null UEC, also kostenfrei für 48 Stunden ausleihen. Übrigens, es gibt keine Begrenzung was das Ausleihen der Schiffe angeht. Leiht euch also während dem ganzen Event so viel aus wie ihr wollt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Drake Defense Con

Es gibt noch eine weitere Messe, und zwar vom 27. bis zum 30. Mai 2023, die Drake Defense Con.

Diese findet direkt am Raumhafen von Area 18 statt, da Drake nicht Teil der UEE Navy ist und daher nicht auf der Invctus ausstellen darf. Drake hat einige sehr spannende Schiffe im Portfolio! Den Raumhafen, also den Standort der Defensecon findet ihr ebenfalls über die Bahnverbindung. Unterwegs trefft ihr hier immer wieder auf Hinweistafeln für die Informationen zur nächsten geführte Javelin Tour. Auch der Standort des nächsten Flotten Stops, wo ihr den gigantischen Bengal Träger an der jeweiligen Raumstation erleben könnt, ist da zu finden.

Hierbei empfehlen wir euch dringend zumindest einmal die Tour durch die UEE Warhammer, eine aktive Javelin, welche wir auch aus dem XenoThreath Event kennen, zu nutzen. Da erhaltet ihr einen Eindruck über die riesigen Dimensionen dieses Zerstörers. An verschiedenen Stationen bekommt ihr Einblicke von der Crew selbst und lernt einige Decks näher kennen.

Und natürlich ist auch ein Besuch des Bengal Trägers live in Aktion ein absolutes Highlight, denn hier spielt Star Citizen seine Stärken aus.

Unser Kollege Karoliner für euch wieder jeden Tag live an der Invictus im Twitch Stream auf der Messe unterwegs. Sie bieten euch die besten Angebote und alle Informationen zu neuen Schiffen, den Tagesangeboten und natürlich jede Menge starker Tagesgiveaways und vieles mehr.

Quelle: Robert Space Industries®

Bildquelle: CIG & Robert Space Industries®

Viel mehr zu Star Citizen findet Ihr natürlich hier bei uns.