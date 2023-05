Diablo 4 Seasons – Neue Infos von Blizzard

Im Rahmen des monatlichen Developer Update Streams hat Blizzard wieder einige neue Informationen geteilt. Dabei ging es um vor allem um die Diablo 4 Seasons und den Battle Pass.

Seasons in Diablo 4

Die erste Season wird Mitte bis Ende Juli beginnen. Dieser Zeitpunkt liegt etwa sechs bis acht Wochen nach dem Release von Diablo 4 am 06.06.2023. So will Blizzard Euch ausreichend Zeit geben, die Kampagne zu beenden, bevor es mit dem Season Content losgeht. In diesem Zeitraum wird es noch keinen Battle Pass und nur ein eingeschränktes Angebot im Shop geben.

Sobald es dann aber losgeht, soll es vier Seasons pro Jahr geben. Jede Season hat damit eine Länge von 90 Tagen.

Dabei wird jede Season ein bestimmtes Thema haben, das sich im gesamten Content und der Story wiederfinden wird.

Seasonal Questline

Bei den Storylines der Diablo 4 Seasons wird es sich nicht um eine Weiterführung oder Erweiterung der Hauptgeschichte handeln. Die Erzählung aus der Kampagne fortzuführen bleibt den kommenden Expansions vorbehalten. So wird jede Season eine in sich geschlossene Nebengeschichte erzählen, in der neue Quests und Charaktere eingeführt werden.

Neues Gameplay

Jede Season wird außerdem neues Gameplay mit thematisch passenden Mechaniken, einzigartigen Items und legendären Fertigkeiten bieten. Diese sollen Euch motivieren, immer wieder neue Character Builds zu kreieren.

Generell sollen diese neuen Features mit dem Ende der Season aber wieder aus dem Spiel verschwinden. Blizzard behält sich jedoch vor, besonders gelungene oder beliebte Mechaniken zu einem späteren Zeitpunkt wieder einzuführen oder dauerhaft in Diablo 4 zu integrieren.

Progression

Jede Season soll Euch aber auch dauerhafte Vorteile bringen. Die sogenannte Season Journey, die es schon in Diablo 3 gab, bietet Euch daher die Möglichkeit, eine Vielzahl verschiedener Aufgaben zu erledigen. Beim Abschließen der Aufgaben erhaltet Ihr sogenanntes Favor. Damit werden Belohnungen im Battle Pass freigeschaltet. Außerdem erhaltet Ihr am Ende eines jeden Kapitels der Season Journey größere Belohnungen wie Season-exklusive legendäre Aspekte oder Items.

Im Gegensatz zu Diablo 3 müsst Ihr nun aber nicht mehr alle Aufgaben in einem Kapitel erledigen, bevor Ihr das nächste beginnen könnt.

Aspirational Challenges

Jede Season soll laut Blizzard auch neue Late-Game-Ziele für Euch bereitstellen. So wird es neue Bosse zu bekämpfen und neue Dungeons zu erforschen geben. Stößt eine bestimmte Art von Late-Game-Content auf besonderen Anklang in der Community, wird es davon in darauffolgenden Seasons mehr geben.

Leaderboards

In den ersten paar Diablo 4 Seasons wird es noch kein Leaderboard geben. Blizzard arbeitet aber daran. In späteren Seasons sollt Ihr dann wie gewohnt die Möglichkeit haben, Euch mit anderen zu messen und in bestimmten Aspekten zu vergleichen.

Der Battle Pass

Fortschritt im Battle Pass wird in Diablo 4 wie bereits oben erwähnt mit der Währung Favor freigeschaltet, die Ihr während der Season Journey verdienen könnt. Zusätzlich bekommt Ihr auch Favor durch das Spielen mit jedem Charakter, den Ihr im Rahmen einer Season erstellt habt.

Varianten

Es wird drei Varianten des Battle Pass geben:

Free : kostenlos ; 27 Belohnungen freischaltbar ; Smoldering Ashes

: kostenlos ; 27 Belohnungen freischaltbar ; Premium : ~10€ ; 63 zusätzliche Belohnungen freischaltbar (90 insgesamt)

: ~10€ ; 63 zusätzliche Belohnungen freischaltbar (90 insgesamt) Accelerated: ~23€ ; erlaubt das Überspringen von 20 Stufen ; spezielle kosmetische Items

Mit Smoldering Ashes aus dem kostenlosen Battle Pass könnt Ihr sogenannte Seasonal Blessings freischalten. Das sind Buffs, wie XP Boosts, die Euch beim Spielen der Seasons helfen. Sehr wichtig dabei ist, dass Ihr Smoldering Ashes nur dann auch wirklich erhaltet, wenn Ihr ein bestimmtes Level mit Eurem Charakter erreicht habt. So kann niemand die Gamplay-Vorteile, die Seasonal Blessings mit sich bringen, mit dem Accelerated Battle Pass erkaufen.

Server Slam

Vor dem Release von Diablo 4 am 06.06.2023 und dem Start der ersten Season findet vom 12.05. bis 14.05. noch der Server Slam statt. Wie schon bei der Open Beta dürft Ihr dabei noch einmal kostenlos den ersten Akt der Kampagne spielen. Alle Einzelheiten findet Ihr in unserem Artikel zum Server Slam. Ab sofort könnt Ihr den entsprechenden Build herunterladen. Diesen gibt es für PC, PlayStation und Xbox.

Das komplette Video zum Developer Update findet Ihr bei YouTube.